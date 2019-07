Conheça as plantas mais indicadas para cultivo na sua varanda

Jardim com vasos de dasliriuns Foto: Celina Germer

O que torna as xerófitas espécies tão indicadas para o paisagismo urbano?

As xerófitas são plantas originalmente adaptadas à vida em climas desérticos e semi - desérticos, ou seja, em regiões de grande altitude, terrenos áridos, solos pedregosos, ou áreas de intensa insolação. No Brasil, presenciamos atualmente uma falta de referência com relação às estações do ano, já que o volume de chuvas, temperaturas e intensidade dos ventos não correspondem mais ao perfil climático padrão. Passamos por crises hídricas no decorrer do ano e as temperaturas estão cada vez mais elevadas. Frente a todas estas limitações, as xerófitas se mostram bem mais resistente do que outras espécies, uma vez que elas precisam de pouca quantidade de água para se manter e se adaptam bem à alta luminosidade e ao plantio em solos mais arenosos.

O paisagista Luciano Zanardo Foto: Celina Germer

Em geral, elas são plantas bastante versáteis, se adaptando bem tanto a vasos quanto a canteiros, dentro ou fora da casa. Por outro lado, por gostarem de muita luz, e resistirem bem a ventos, elas são muito indicadas para compor varandas e terraços, por exemplo.

Quais as variedades de plantas mais indicadas para cultivo nestas áreas?

Todas as variedades de cactos, a agave, a aloe vera – também conhecida como babosa –, a popular espada de São Jorge, a pata de elefante e a popularmente chamada de Dragoeiro. Algumas delas já são velhas conhecidas dos jardineiros e mesmo do público em geral, outras, no entanto, apenas agora começaram a ser mais cultivadas e ganhar visibilidade.

Vaso com pendanus utilis e espada de São Jorge Foto: Celina Germer