Conheça a mostra Casas Conceito em Salvador

Vista a partir da Bahia Marina para a mostra Casas Conceito 2019 Foto: Lucas Assis

De passagem por Salvador? Então que tal conferir a mostra Casas Conceito 2019? Com curadoria de Andrea Velame, a segunda edição do evento conta com 28 ambientes, projetados por mais de 30 profissionais das áreas de arquitetura, decoração e paisagismo.

Neste ano, os espaços foram batizados com nomes dos principais destinos de praias no mundo. Como novidade, a mostra engatou uma parceria inédita com o projeto social "Morar Melhor", da Prefeitura de Salvador. Dessa forma, após o evento, as telhas utilizadas serão doadas para o projeto, visando equipar as casas da região da Gamboa.

A mostra acontece até o dia 29 de setembro na Bahia Marina, na Avenida Contorno, e está aberta para visitas de terça a domingo, das 16h às 22h. A entrada custa 40 reais.

Confira as fotos dos ambientes: