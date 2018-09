Conheça a marca que propõe design com preço justo

Nicho de madeira da Veromobili Foto: Veromobili

O jovem empresário Leandro Marcato completa no próximo mês quatro anos de operação à frente da Veromobili, empresa que busca conjugar em seus móveis design, facilidade de montagem e preço justo. Com um ponto de venda fixo em São José do Rio Preto, no interior do estado, e outro, em vias de ser inaugurado também em outubro, no bairro dos Jardins, em São Paulo, todas suas lojas pretendem reproduzir a vocação interativa da marca, possibilitando a seus clientes ver, sentir, testar e até se arriscar na montagem de alguns produtos. “Enviamos um manual detalhado de montagem e também uma ferramenta (chave philips) para nosso cliente. Com isso, não corremos o risco dele tentar montar o móvel com outro instrumento ou até mesmo com uma ‘faquinha’ de cozinha, o que pode vir a danificar irremediavelmente nossas peças”, conforme ele explica nesta entrevista ao Casa.

Como funciona a Veromobili?

A Veromobili surgiu da vontade de oferecer ao mercado móveis com design e fáceis de montar. Todas peças possuem design assinado pelo nosso estúdio interno ou por designers externos convidados. Atualmente já trabalhamos com oito profissionais de todo Brasil. Nosso principal modelo de venda é o online e através de transportadoras parceiras conseguimos atender a todos os estados brasileiros, para onde enviamos nossos móveis, quase sempre desmontados.

Qual o consumidor almejado? O brasileiro se adapta bem a ideia de montar seu móvel?

Temos como cliente típico o jovem com 25 a 35 anos que vive nos grandes centros urbanos e está montando seu primeiro espaço. Esse jovem busca transparecer toda sua personalidade na sua casa, por meio de peças mais descoladas e funcionais. Acredito que com o acesso à informação em redes como Pinterest e YouTube, hoje em dia o consumidor se sente mais encorajado a decorar seu espaço e a montar o próprio móvel.

Que tipo de racionalização vocês aplicam à produção pensando nos custos?

A empresa nasceu com o propósito de inovar no desenho e na montagem dos móveis criados, e esse é, sem dúvida, o nosso maior diferencial. Somos uma das únicas marcas brasileiras que envia um manual detalhado de montagem e também uma ferramenta para a operação. Além disso, em nossos projetos tentamos sempre equilibrar design de qualidade e preço justo, o que demanda muita pesquisa, racionalização de matéria-prima e, claro, custos mais competitivos.