Conheça 15 árvores de Natal ao redor do mundo

Pela Alemanha, mercados de Natal tomam as praças das cidades. Um dos mais antigos do país, o de Frankfurt tem 600 anos de história, com corais de Natal e, claro, uma grande árvore com enfeites e luzes. Montada no centro antigo da cidade, a feira tem brinquedos e barracas com típicos biscoitos alemães

Foto: Pinterest/ Mashable