Confira três dicas imperdíveis para quem curte plantas - dentro e fora da casa

Vista aérea da Galeria Botânica Foto: Galeria Botânica

Flora

Reunir arte, literatura e gastronomia em um espaço repleto de plantas é a proposta da Galeria Botânica (ilustração acima), da designer Gabriela Nora e da economista Fabiana Guisande. A galeria pode ser visitada, a partir do dia 8, na rua Lisboa, nº 550, de segunda a sábado, das 10h às 19h e, aos domingos, das 10h às 15h.

Ambiente da mostra D&D Garden Design Foto: Rafael Renzo

Inspiração

Até o próximo dia 24, o D&D Shopping hospeda a 1ª Mostra D&D Garden Design, que traz propostas para criar – ou renovar – a casa. Assinados por paisagistas renomados, os ambientes do evento incluem árvores frutíferas que podem ser plantadas dentro de casa, bonsais, terrários, hortas e plantas adaptadas a ambientes pouco iluminados. De segunda a sexta-feira das 10h às 21h, sábado das 10h às 20h, e domingos, das 14h às 19h. O D&D fica na Avenida das Nações Unidas, nº 12.559.

Acessório decorativo da GS Internacional Foto: GS Internacional

Floresta urbana

Com mais de 400 produtos, a importadora GS Internacional lança a Linha Garden de acessórios decorativos (foto acima) e equipamentos para jardim. Entre as novidades, um vaso autoirrigável vedado, que evita água parada e exposta. Maiores informações sobre pontos de venda no site www.gsinternacional.com.br.