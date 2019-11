Confira sugestões de árvores para decorar a casa para o Natal

Árvore com decoração natalina clássica, com destaque para as cores vermelho e dourado Foto: Kenji Honda/Estadão

Ao se tratar de decoração de Natal, as possibilidades são gigantes. Muito mais do que os símbolos natalinos, toda a tradição de comprar os enfeites, decorar a casa e finalmente acender as luzinhas, faz parte da atmosfera de final de ano de cada família, e enche a casa com lembranças e costumes que vão se prolongando com o tempo. Um dos enfeites que ganha o grande destaque da noite é a queridinha árvore de Natal. Além de abrigar os presentes, é ela o elemento principal da festa e exige atenção na hora da escolha.

Para decorá-la, algumas pessoas preferem se manter com clássico e investir no grande pinheiro enfeitado com bolas vermelhas. Mas, também, há aquelas que adoram renovar a decoração e investir em novas cores, temas e até mesmo formatos. Confira abaixo algumas árvores natalinas diferentes para você se inspirar: