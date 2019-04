Confira os principais lançamentos do Salão do Móvel de Milão

Poltrona desmontável Ettore, da Magis. Foto: Marcelo Lima

A 58ª edição do Salão do Móvel de Milão, na Itália, começou nesta terça-feira, 9. Conhecida por ser a maior feira de móveis e acessórios para decoração do mundo, neste ano o evento ainda conta com a Euroluce, uma feira específica do segmento de iluminação. O editor do Casa, Marcelo Lima, está lá para conferir as principais novidades e lançamentos. Não deixe de acompanhar a cobertura completa no Instagram e no Facebook.