Confira os destaques da Casacor Miami 2019

Pensado como uma caixa de jóias, este espaço criado por Light on White mostra pela primeira vez uma nova gama de mesas Koa projetadas por Alizee Brion, proprietário do estúdio. Com relevos feitos a partir de um único bloco de mármore e madeira com finalização em laca de alto brilho, as mesas parecem desafiar as leis da física. As peças são destacadas por uma iluminação lúdica projetada por Omer Arbel, além de contar com espelhos que convidam os espectadores a descobrir a poesia visual de diferentes ângulos. A paleta de cores escolhida, em cinza branco e claro, revela a refinada estética e a inspiração minimalista do estúdio

Foto: Kris Tamburello