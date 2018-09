Confira exposições de arte e design

A Casa

Obra de Alex Flemming, em exposição no MAC USP até julho deste ano Foto:

Inspirada no poema “A Casa”, de Vinicius de Moraes, essa exposição lúdica e contemporânea brinca com os limites entre a arte e o design, apresentando objetos que poderiam ser úteis, mas não são. A mostra pode ser visitada até julho deste ano, de terça a domingo, das 10 às 18 horas, no MAC USP Ibirapuera. A entrada é gratuita.

Cadeira Firmeza

Cadeira de posicionamento em papelão desenvolvida pelo Laboratório de Tecnologia Assistiva de Baixo Custo do CIAM Foto: Museu da Casa Brasileira

O Museu da Casa Brasileira, em parceria com o Centro Israelita de Apoio Multidisciplinar (CIAM), promove até o dia 25 de fevereiro a mostra “Cadeira Firmeza”, voltada à inclusão de pessoas com necessidades especiais. O horário de exposição é das 10h às 18h, de terça a domingo. A entrada custa R$10 (inteira) ou R$5 (meia-entrada)

Entre-laçados

Peça da exposição "Entre-laçados", que conta com obras de artistas como Alexandre Heberte, Marina Godoy e Renato Dib Foto: A CASA

No próximo mês, A CASA vai realizar a exposição “Entre-laçados”, que apresentará trabalhos têxteis desenvolvidos a partir de técnicas artesanais como crochê, tecelagem e bordado produzidos pelos artistas Alexandre Heberte, Marina Godoy, Marta Meyer e Renato Dib. O horário de visitação é de terça a domingo, das 10h às 18h30. A entrada é gratuita.