Confira dicas para ter uma mudança sem estresse

Confira as dicas para ter uma mudança sem estresse Foto: Inkoa

Tem gente que se muda por necessidade e outros que saem por opção. Algumas pessoas vão para longe e não levam muitos pertences, e outras que se deslocam, com malas e malas, para lugares próximos do local atual. A mudança é pessoal e pode ser complicada. Mas qualquer uma delas exige muita paciência e, segundo dicas da Inkoa Incorporadora, tomando alguns cuidados ela pode ser tranquila e muito prática.

Organização

É fundamental que os moradores tomem conta dos detalhes para que a mudança seja rápida e não tenha contratempos desnecessários. Algumas dicas são criar listas para um futuro checklist e guardar os objetos pequenos, como pregos e parafusos, em caixinhas separadas. A organização é a premissa de todas as outras dicas e vai ajudar muito na hora de manter a calma e a paciência.

Planejamento

Com tempo sobrando tudo fica bem mais fácil. Por isso, tente marcar a data da mudança com algum tempo de antecedência para que tudo seja pensado com bastante calma. Outra dica é separar algumas roupas e itens essenciais para a primeira noite na casa nova, como produtos de higiene pessoal. E lembre-se de colocá-las por último no caminhão de mudanças para que assim estejam de fácil acesso.

Bichinhos de estimação e crianças

Com tanta coisa para fazer é difícil dar atenção para os filhotes. A agitação da mudança pode gerar sofrimento tanto para os moradores, quanto para eles. A nossa dica é pedir ajuda para os amigos ou contratar uma babá e deixá-los fora da casa até que tudo seja finalizado, evitando o stress e até mesmo que eles se machuquem com algum objeto.

Escolha o que levar

Repense antes de levar aquelas coisas que você não usa ou não teve utilidade na sua antiga casa. Não existe melhor hora para desapegar daquela roupa que sempre fica no fundo do armário ou daquele objeto decorativo que você nunca gostou. Aproveite para doar ou ganhar um dinheiro extra vendendo aquilo que você não utiliza mais. Além de ocupar menos espaço na sua futura moradia, esses serão itens e peso a menos na hora do transporte.

Identificação

Conforme for guardando seus pertences nas caixas, identifique-as pelo seu conteúdo ou pelo cômodo da casa em que o objeto será utilizado. Uma maneira é etiquetar as caixas com fitas coloridas, de acordo com o destino. Isso será útil quando chegar a hora de desempacotar e arrumar toda a bagunça.

Objetos frágeis

Louças, copos, garrafas de bebidas e outros itens que podem quebrar devem ser separados e embalados com plástico bolha para evitar que se danifiquem no momento do transporte. Outra dica é usar alguns dos lençóis e toalhas para ajudar nesse transporte. Uma boa opção, caso seja possível, é levar esses objetos pessoalmente antes do dia da mudança.

Regras

A maioria dos prédios residenciais tem regras bem definidas quando o assunto é mudança. Assim, é importante ficar atento e checar com o síndico ou zelador do prédio que você está saindo e para o qual você está se mudando, quais os dias e horários permitidos para carga e descarga, além de outras regras eventuais que eles poderão ter. Não se esqueça de pedir para reservar uma vaga na garagem para o veículo que fará o transporte.

Amigos X Transportadora?

Se você está pensando em se mudar com a ajuda de amigos ou conhecidos, confirme antecipadamente se eles realmente estarão disponíveis e quantos amigos serão necessários para sua quantidade de pertences. Se a mudança for feita por transportadora, é importante ter referências da empresa e da forma como ela trabalha, pois algumas delas podem cobrar por itens como caixas, fitas, cabides.

Móveis grandes demais

O tamanho dos móveis também pode ser um empecilho na hora de se mudar. Por isso, cheque com antecedência se guarda-roupas, armários, sofás e outros objetos maiores podem ser desmontados e transportados nos elevadores e escadas ou precisam ser içados pelo lado de fora do prédio.

Ligação de serviços

Outro item bem importante para quem planeja se mudar é a ligação dos serviços de energia elétrica, internet, água, tv por assinatura, gás encanado, entre outros. Na maior parte dos casos, é possível agendá-los com certa antecedência para que esteja tudo prontinho no momento da mudança.