Confira 6 mostras e feiras abertas no último dia do Design Weekend

Foco na casa

A mostra Modernos Eternos chega à sua quinta edição em novo endereço. O evento deste ano é parte da programação do DW! e ocorre no Studio 689, do arquiteto Ugo di Pace (Alameda Gabriel Monteiro da Silva, 689, Jardim América). São dez ambientes assinados por nomes como Dado Castello Branco, Gustavo Neves, Luciana Taperman e Ana Maria Vieira Santos. Abaixo, destaque para o loft Tropical, do arquiteto sergipano Wesley Lemos. A entrada custa R$ 40 (com opção de meia por R$ 20). Abre das 13h às 20h.

Loft Tropical, de Wesley Lemos Foto: Romulo Fialdini

Arte em tapetes

E se o tapete da sua casa carregasse a obra de um grande artista brasileiro? Sob a curadoria da escritora e psicóloga carioca Daniella Bauer, a By Kamy reuniu peças de nomes consagrados como Di Cavalcanti, Tarsila do Amaral, Niobe Xandó e Gilvan Samico e as transportou para seus tapetes. A nova coleção segue em exposição mesmo após o fim do DW!. Aberta até 15 de setembro, de segunda a sexta, das 10h às 19h, aos sábados, até 17h, e domingos, até 14h. Na Alameda Gabriel Monteiro da Silva, 1.147, Jardim América.

Artistas nacionais foram homenageados em peças da By Kamy Foto: Zeca Wittner/Estadão

Talento nacional

Designers das cinco regiões do País participam de mais uma edição da Feira da Rosenbaum, que desta vez ocupa A CASA - Museu do Objeto Brasileiro (Av. Pedroso de Morais, 1.234, Pinheiros). Ao todo, são mais de 40 marcas entre os expositores, que apresentam e vendem criações em materiais como madeira, cerâmica e têxteis, sob a curadoria de Cristiane Rosenbaum. Um prato cheio para quem quer renovar a casa. Na foto abaixo, destaque para o estande do designer Léo Padilha. Aberta ao público das 11h às 20h.

Feira na Rosenbaum é boa opção de compras Foto: Valentin Studio

Conceitual

Parceria da Docol com a Portinari, a Mostra 3x4 apresenta três espaços: cozinha, banheiro e ambiente de transição. O objetivo é sugerir relaxamento e bem-estar por meio de elementos naturais como terra, madeira em estado bruto e plantas nativas, além de propor novos usos para matérias-primas fundamentais na arquitetura contemporânea: metal, cerâmica, vidro e resina. Na foto abaixo, detalhe da cozinha assinada por Bernard Leroux e Hugo Sigaud. Vale conferir das 10h às 14h, na galeria GRIS (Rua Oscar Freire, 2.205, Pinheiros).

Instalação da Docol e Portinari na Galeria Gris Foto: Zeca Wittner/Estadão

É primavera

Setembro já começou e a Dunelli apresenta a exposição ‘Spring Time’ para celebrar a estação das flores, que começa no próximo dia 23. A instalação multissensorial permite ao visitante observar, tocar e sentir o aroma de variadas espécies florais. O projeto é assinado pela arquiteta Patrícia Hagobian e pelo designer Murilo Weitz, com arranjos das artistas Mayumi e Midori Chicaoka. Para quem se interessou, a instalação está aberta à visitação das 10h às 19h, na Alameda Gabriel Monteiro da Silva, 1.718, Jardim Paulista.

Detalhe de poltrona na instalação 'Spring Time' na Dunelli Foto: Zeca Wittner/Estadão

Luminárias lúdicas

A La Lampe apresenta a coleção Broto na Design Weekend. São cinco luminárias exclusivas, assinadas pelos designers André Bastos e Guilherme Leite Ribeiro, todas inspiradas na natureza e flora brasileiras. É possível conferir as novidades até 8 de setembro, de segunda a sexta, das 10h às 19h, e aos sábados, até 18h. Na Alameda Gabriel Monteiro da Silva, 1.258, Jardim América.

La Lampe lançou luminárias da coleção Broto Foto: La Lampe

