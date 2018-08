Confira 4 lançamentos de tecidos para equipar a casa no inverno

Estampas étnicas

A Safira Tecidos acaba de lançar sua nova coleção em parceria com o renomado designer têxtil James Malone. Nascido na Inglaterra e radicado na Espanha, Malone, nesta temporada, apostou em inspiração tribal e no uso de fibras naturais como linho, lã e bambu, ideais para cobrir almofadas e sofás (foto à esquerda). Os lançamentos estão disponíveis na loja localizada na Alameda Gabriel Monteiro da Silva, 348, Jardim América. Abre de segunda à sexta, das 10h às 18h30.

Cultura marroquina

Quem já visitou o Marrocos sabe que o nação africana é um das mais ricas do mundo quando o assunto é estamparia. Inspirada na cultura multiétnica do país, a Donatelli Tecidos lançou a coleção Nômade. A marca explorou tons queimados e solares do deserto e referências geométricas e florais para compor as novas peças. Vale conferir os produtos na Al. Gabriel Monteiro da Silva, 2113, Jardim Paulista. Loja aberta de segunda à sexta, das 10h às 19h, e aos sábados até 14h.

Direto dos trópicos

Inspirada na fauna e na flora das regiões tropicais, a Casalille lançou seus novos tecidos e papéis de parede de cetim de algodão. Um dos destaques é o modelo Maruko (abaixo). Os revestimentos estão à mostra no showroom da marca, na Rua Mateus Grou, 618, Pinheir0s. Abre de segunda à sexta, das 10h às 19h, e aos sábados até 14h.

Mostra têxtil

Começou no último dia 9 de junho e vai até 11 de julho a exposição Avesso Viés, na SIM Galeria. São obras com técnicas de tecelagem, produzidas por 12 artistas e designers, como Lucio Fontana, Marina Weffort e Frank Ammerlaan. A galeria abre de segunda à sexta, das 10h às 19h, e aos sábados até 15h. Na Rua Sarandi, 113-A, Jardins. Mais informações em www.simgaleria.com.br.