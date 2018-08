Confira 10 boas ideias do 'Meu Projeto no Casa'

Algumas vezes, o que um quarto, uma sala ou uma cozinha precisam apenas é de um toque e ideias diferentes para se transformarem no cômodo preferido da casa. Desde 2017, o Meu Projeto no Casa tem ajudado leitores do Estadão que tem dúvidas sobre quais caminhos seguir na reforma daquele lugar da casa que pode ganhar novos ares. Selecionamos dez histórias de projetos, que contaram com dicas de alguns dos mais renomados arquitetos brasileiros.

E você? Tem dúvidas de decoração? Escreva para meuprojetonocasa@estadao.com.

A cozinha dos sonhos da Daniela

Daniela Xavier e o marido moram em um apartamento pequeno em São Paulo e sempre tiveram vontade de mexer na cozinha, a integrando com a sala para receber melhor os amigos. O casal, que gosta dos estilos clássicos e contemporâneo, recebeu um projeto desenvolvido pela dupla Fabio Boulliet e Rodrigo Jorge, que sugeriu retirar a parede do corredor para dar maior sensação de espaço, a inclusão de uma bancada entre os ambientes para melhorar a comunicação. A nova cozinha também ganhou mais luz e uma estante para cultivo de temperos e para organizar memórias afetivas.

Atmosfera industrial para cozinhar

Outra história de transformação da cozinha vem lá da casa da Drica Wess, de Curitiba. Drica estava na dúvida do que móveis comprar e como organizá-los na cozinha da casa que ela tinha acabado de construir. Sua maior preocupação era em ter um espaço arejado e sem divisões, onde ela pudesse receber os amigos, e ganhou uma ajuda da arquiteta Barbara Dunde, que sugeriu a criação de um cômodo com ar industrial, com uma mesa de jantar e uma estante com base metálica com madeira, piso hidráulico e uma charmosa parede de tijolinho à vista para quebrar o clima sóbrio do cômodo.

O quarto para viajar

Não é só a cozinha que pode ganhar novos ares com uma reforma ou troca dos móveis. O quarto também pode ganhar uma atmosfera completamente diferente. Jesse Mariano, de São Paulo, queria trazer o ambiente de viagens para seu quarto, e que tivesse também referências à literatura e à fotografia, outras de suas paixões. Ele queria incluir no projeto de reforma a madeira de estilo Boho, com pegada étnica, e conservar o lustre, as cores das paredes, armário e o chão de madeira. A partir destas condições, o arquiteto Leonardo Junqueira sugeriu a inclusão de uma cabeceira de cama revestida de tecido Chevron, para fazer referência ao Boho. Na parede em frente à cama, incluiu uma prateleira estreita, onde Jesse poderia colocar objetos relacionadas aos hobbies e locais já visitados, e arrematou a transformação com dois criados-mudos diferentes e um tapete marroquino tribal.

Três quartos em um

Outra ideia de como mexer bem no quarto veio do pedido da advogada paulistana Márcia Teixeira, que estava de mudança para o apartamento novo, e queria criar um bom ambiente para o filho de 13 anos. Segundo ela, o filho gosta de estudar e jogar games, e precisaria de espaço para guardar equipamentos e livros. Ele também gosta de esportes e cores, e tem personalidade extrovertida. Márcia queria juntar todas essas referências em pouco espaço, e ganhou as dicas do arquiteto Marcelo Rosset, que dividiu o cômodo em três espaços, para que cada gosto do morador estivesse refletida lá. O loft esportivo criado por Rosset também se aproveita da incidência de luz para parecer mais amplo e arejado.

Rústica e aconchegante

A leitora Rossana queria uma nova decoração para a sala do apartamento no interior que a família Franzese costuma passar os fins de semana. Rossana tem uma mãe idosa e cachorros, e queria mesclar conforto, segurança e tapetes e mesas laterais, um desafio para um espaço de 16m2. O arquiteto Gustavo Neves trouxe as soluções e sugeriu um clima de férias no campo para o ambiente, com paredes mais rústicas, com areia, cal e cimento, tapetes mais naturais (fibra e pele) além de um sofá de três lugares e poucos objetos de decoração.

A dobradinha sala + cozinha

Se há dois cômodos que combinam muito, estes são a sala e a cozinha. E os diálogos entre eles resultaram em um novo ambiente no apartamento da Vivian Tazima e do marido. Vivian, que recém mudou de casa, queria um layout novo, mas sem muito "quebra-quebra" que as reformas costumam trazer. E também, um cantinho só para o cachorro do casal. A arquiteta Ana Yoshida gostou do desafio e bolou um projeto que integrou sala e cozinha, para aumentar o imóvel, e abusou de elementos como chapas de aço, cimento e porcelanato para dar um ar elegante e moderno ao apartamento. O dog também ganhou uma casa, embaixo de uma mesa lateral multifuncional, que abriga móvel de chegada, bar e cantinho do vinil.

Um canto verde para relaxar e brincar

Adriana Suskind sempre gostou da grande varanda em seu apartamento, mas havia um problema: Ela nunca foi realmente terminada, e para a leitora, que tem dois filhos pequenos, aquele espaço promissor estava sendo disperdiçado. Nos seus sonhos, ela desejava uma churrasqueira e também, não gastar muito na reforma. A dupla de arquitetas Carol e Fernanda Lovisaro foram além e sugeriram trazer um grande jardim para o cômodo. As crianças ganharam uma área com grama sintética, para brincarem à vontade, e para caber no orçamento, as arquitetas mantiveram o piso tanto da churrasqueira quanto da piscina.

Mais verde na varanda

Outro projeto com pegada green veio da dupla de arquitetas Fabiana Silveira e Patrícia de la Palma. Elas ajudaram Renata Andrade e o marido a transformar a espaçosa varanda do apartamento deles em São Paulo em um refúgio para eles receberem os amigos, tomarem um vinho e também, se conectarem com a natureza. Para que isso fosse possível, elas sugeriram que a sala e a varanda conversassem entre si, com o uso do mesmo piso, com um toque charmoso de um tapete. Foram incluídos ao cômodo um banco multiuso, uma adega e uma jardineira para o cultivo de temperos e hortaliças.

Charme rural

Quem disse que algo mais gourmet não combina com o ar da roça? Se bem conversados, o que parece antagônico pode resultar numa excelente combinação, como no espaço dedicado a uma cozinha gourmet da casa de campo de Rubens Correa. Em dúvida do que fazer, ele escreveu para o "Meu Projeto no Casa" (meuprojetonocasa@estadao.com) e recebeu dicas dos arquitetos Guilherme Zerwes e Max Ribeiro, do Estúdio Harambe. Eles buscaram aliar conforto, mas sem perder o contato direto com a natureza, e assim, sugeriram integrar a mesa de refeições à bancada de preparo de alimentos mantendo a ideia de um único ambiente, mas com espaços para diferentes momentos de uso. Os pisos de porcelanato de pedra natural deram o toque final e aliaram elegância com rusticidade.

Lavanderia surpreendente

Geralmente, quando se faz um projeto de reforma, a lavandeira é um dos últimos lugares que se dá atenção. Mas este cômodo pequeno, e muito funcional, pode ganhar ares mais descolados. A paulistana Maria Esther Silva, queria repaginar o ambiente branco e sem graça de seu apartamento e manter o piso que imita cimento queimado, que ela tinha acabado de fazer. A ajuda veio da arquiteta Juliana Pippi, que remodelou o espaço comtons de verde pastel os móveis e cinza para os puxadores. As paredes também ganharam ajuzelos geométricos e que deram dinâmica e movimento.