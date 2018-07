Compras ao amanhecer

Há 47 anos o Mercado Livre do Produtor, na Ceagesp, em São Paulo, recebe a principal feira de flores do País. Todas as terças e sextas-feiras, das 5 às 10 horas, passam por lá mais de 8 mil pessoas por dia em busca dos melhores preços e das unidades mais frescas de flores, gramas e mudas. São 20 mil m² por onde se espalham 1.199 produtores vindos de cidades como Holambra, Mogi das Cruzes, Cotia e Bragança.

A montagem começa de madrugada, por volta das 3 horas, e cada produtor ocupa um módulo, ou box, como costumam chamar o espaço onde exibem seus produtos. Mas o clima não é de concorrência. Todos têm seus clientes fiéis, floristas e decoradores que costumam lotar os carrinhos puxados por carregadores cadastrados, como o Geraldo Antônio Pinto (foto abaixo), que trabalha na Ceagesp desde a chegada da feira de flores, (contratar um deles custa de R$ 20 a R$ 30) e estão sempre prontos também para receber os apaixonados por flores que acordam cedo em busca de um arranjo fresco para casa.

A florista Helena Lunardelli (foto acima) frequenta a feira há 13 anos. Costuma chegar antes do nascer do sol, para garantir o que considera as melhores flores. “A chegada da primavera traz para a Ceagesp uma explosão de cores. As flores estão mais bonitas e certas espécies aparecem por aqui pela primeira vez no ano. Algumas são bem delicadas, duram pouco, mas são verdadeiras iguarias”, diz. Entre os vários produtores, há alguns de quem ela compra com mais frequência, como Aristides Costa, que vende as verdadeiras margaridas no box 328, e Paulinho da Rosa, que costuma ter no box 379 a exótica protea cynaroide, flor robusta de coloração rosada e formato de alcachofra. No box 142, de Beto Costa, ela acha bons exemplares da cosmos, que floresce na primavera, assim como as frésias, que gosta de comprar no box 92.

Quem também madruga é Daniela Laloum (foto acima), da floricultura Fulô. Enquanto enche seu carrinho, ela circula entre os boxs como quem é de casa. Toma café com Carmem Shirahata, de quem compra maços de anastácia no box 136, e conversa com Ricardo Mazzaro, de quem diz comprar as melhores hortênsias da feira, no box 115. Para conseguir os delfínios de azul mais bonito, ela indica a Flora Yutaka, do box 19C. As folhas, que costuma usar bastante, busca com Sérgio Sao, do box 244, ou com o Jorge Hashimoto, do box 135, que sempre tem bons maços de eucalipto. “Alguns clientes preferem arranjos só com folhagens, elas são lindas e não interferem tanto na decoração como as flores”, conta.

Os designers do Flo Atelier Botânico, Antônio Jotta e Carol Nóbrega (foto acima), todas as semanas vão em busca de suculentas para os terrários que já viraram sua marca registrada. “A concorrência por esse tipo de planta está enorme, para conseguir bons exemplares é preciso chegar bem cedo, depois das 8 horas só sobram as mais comuns”, conta Jotta. Na maioria das vezes, a dupla compra com o Hitone Sugiyama, produtor de suculentas e plantas ornamentais do box 77. Apaixonados por flores exóticas, eles também indicam passar pelo box 136, para conhecer a flor-de-alho, e no box 138, da Flores e Plantas Suzuki, para escolher boas anêmonas, além dos repolhos ornamentais do box 446. A pequena flor-de-arroz eles compram no box 228, de Junichi Yakushiji, e as flores didisco no box 167, do Sítio São Benedito. “Eu recomendo vir disposto a conhecer novas flores. E também a dar uma chance para aquelas que você nunca comprou. Existe beleza em todas”, diz Carol.