Como usar tijolos à vista em diferentes espaços da casa

Os tijolos à vista ou tijolos aparentes, como também são conhecidos, nunca saem de moda. Versáteis, eles se adaptam bem aos mais diversos estilos de decoração e ambientes da casa. Tudo vai depender da escolha do tipo de tijolinho mais adequado a cada situação.

A depender das condições de cada projeto, a parede pode ser construída com tijolo tradicional feito de barro maciço, ter seu reboco descascado ou receber a aplicação de placas cerâmicas.

Segundo a arquiteta Alessandra Pinho, da Stal Arquitetura, todos esses tipos de revestimento são indicados para o quarto, sala e inclusive fachada. Já para o banheiro e cozinha, é melhor investir naqueles que “imitam” o tijolo. “Nesses espaços, o tijolo aparente feito de barro maciço e a técnica de reboco descascado não são adequados porque a água pode penetrar na parede e fazer com que o material se desfaça com o tempo”, explica.

Existe ainda a possibilidade de usar papel de parede ou adesivo que reproduza a superfície de tijolinhos, mas esta opção deve ser descartada em ambientes sujeitos à umidade. “Podem ser usados no lavabo, mas no banheiro não. Como o material usa cola, com o pasar do tempo essa cola começa a sair e o papel desprende da parede”, afirma a arquiteta.

Para inspirar, confira uma seleção de diferentes ambientes que utilizam bem o recurso decorativo: