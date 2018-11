Como transformar o seu banheiro em um spa

Além da ducha como aliada, o projeto de Sacha Zanin remete ao contato com a natureza, garantindo mais relaxamento ao ambiente e gerando um contraste único com a parede ao fundo Foto: Marcelo Donadussi

O equilíbrio da mente e do corpo são necessários para dar uma alegria e qualidade de vida a rotina. A vida agitada em cidades como São Paulo pede pela busca de momentos de relaxamento para recarregar as energias e contrapor o estresse gerado no dia-a-dia. Nesse processo, elementos orgânicos e referências ao contato com a natureza ajudam a criar uma atmosfera de encontro consigo mesmo dentro de casa, principalmente o banheiro. É importante também dedicar tempo na escolha dos móveis e das cores do ambiente para que agradem e incitem a presença no local.

Juntamente com a Meber Metais, o Casa organizou oito dicas para quem deseja transformar sua sala de banho em um mini SPA particular. Confira:

1 - Planejamento: colocando os desejos no papel

Muitas vezes é preciso reformar o banheiro para mudar a estética, fazer melhorias funcionais ou até realizar consertos. Por isso, o planejamento e orçamento são etapas essenciais de se colocar no papel antes de iniciar a obra, evitando transtornos futuros. É importante adicionar à conta final o valor da decoração também, para, então, se ter uma noção total dos gastos. A dica é buscar orientação profissional para listar tudo que o layout do projeto deve conter e, assim, buscar os melhores orçamentos em lojas da sua preferência.

Veja fotos de como seu spa pode ficar:

2- De olho nos detalhes

Preço, beleza e durabilidade dos produtos. Esses são os três parâmetros mais importantes na hora de escolher pisos e azulejos para a sala de banho. Também é necessário estudar a estrutura do cômodo para selecionar os materiais mais adequados. O segredo é escolher vasos sanitários, torneiras e acessórios que harmonizem com o layout do seu futuro spa. Entre os curingas que combinam com a maioria dos estilos na hora de decorar estão as louças claras e os metais cromados.

3- Respeitar o tamanho do cômodo

Amplo ou compacto, todo banheiro deve ser funcional para garantir o conforto dos usuários durante as tarefas diárias. Por isso é tão importante dar atenção à escolha e fixação dos metais, pois os acessórios instalados de forma inadequada desvalorizam a usabilidade e o design do produto. “A seleção dos metais não é apenas uma questão de gosto, mas também de coerência com o tamanho do cômodo – ambientes maiores oferecem mais possibilidades tanto nos modelos quanto na disposição dos itens; já banheiros menores pedem soluções mais compactas”, afirmam os especialistas da Meber.

4- Sem estresse ou bagunça!

Alguns detalhes aparentemente inofensivos podem fazer uma diferença gigante a longo prazo. Para garantir que o usuário possa secar suas mãos sem pingar água na busca pela toalha, é preciso instalar o toalheiro 30 cm acima da cuba ou fixá-lo na parte frontal da bancada. Já para as toalhas de banho, o mais indicado é a barra com barra dupla para pendurá-las, garantindo assim uma melhor ventilação do ar. A peça é ideal para cômodos médios e grandes e deve ser posicionado o mais próximo possível da saída do box do chuveiro, permitindo que a pessoa possa pegar a toalha sem que seja necessário caminhar pelo cômodo.

5 - Ducha para aliviar a tensão

Uma dica importante para transformar o banheiro em spa é considerar duchas como opção para o banho. Além de mais duráveis, sofisticadas e práticas do que os chuveiros normais, seus furos para escoamento de água são menores e mais concentrados, o que proporciona uma experiência mais relaxante durante o banho. O ideal é escolher as que têm jato mais potente, pois contribuem para aliviar a tensão do pescoço e dos ombros.

6 - Questão de métrica

Para que os acessórios sejam funcionais é preciso se ater a altura e posicionamento de alguns itens. É importante que a torneira mantenha a distância de um palmo aberto entre a cuba e a bica, e o jato d’água deve ir em direção ao ralo. Já a ducha higiênica deve ficar o mais acessível possível da mão, evitando que a mangueira fique encostada no chão. Uma altura recomendada seria entre 0,70cm e 1,10m do piso. Quanto mais praticidade houver durante o banho, mais relaxante ele se torna. Por isso, as saboneteiras não devem ser altas. Uma altura legal é entre 1m e 1,10 metros.

7- A luz perfeita

Um bom projeto de iluminação facilitar muito as tarefas do dia-a-dia. No SPA, esse tópico ganha uma dimensão ainda mais importante, afinal a sensação de aconchego se deve muito a luminosidade. Uma dica dos representantes da Meber é aproveitar ao máximo a iluminação natural. Outro idéia bacana é instalar spots embutidos em pontos estratégicos para valorizar a luz. As luminárias, arandelas e pendentes estão em alta, e ficam lindas principalmente quando usadas como luz de apoio na bancada.

8- Bancadas cheia de estilos

Além de funcionais, os acessórios de banheiro agregam estilo e personalidade ao ambiente. Assim, é importante instalar itens eficientes e que complementam o décor, gerando uma harmonia local. O lugar é perfeito para colocar vasinhos com plantas e outros enfeites que contribuem para a beleza e relaxamento do banheiro. Outros objetos importantes são pratinhos, caixinhas e estantes para organizar os produtos expostos na bancada.