Como trabalhar em casa?

Com a pandemia do novo coronavírus, diversas empresas estão incentivando seus funcionários a trabalhar de casa para evitar novos contágios. O número de pessoas contaminadas tem crescido no Brasil, especialmente em São Paulo.

Mas, engana-se quem pensa que preparar um cantinho de home office é uma tarefa simples. Deve-se respeitar algumas regras para facilitar a execução das tarefas diárias e fazer do novo 'escritório', de fato, produtivo.

Organização

Antes de começar o trabalho, separe um momento para organizar o local. Isso pode parecer irrelevante para aqueles que não ligam muito para a bagunça, mas a partir do momento que você está no conforto da sua casa, tudo pode se tornar mais distrativo. Pelo mesmo motivo, não é incentivado o trabalho de pijama no sofá durante o período. Boas condições de iluminação natural e ventilação são fundamentais. De preferência, posicione seu espaço de trabalho próximo a janelas.

Assim, monte seu espaço, e procure permanecer fiel a ele. Seja qual for a área destinada ao trabalho, ela deve ser específica e contar com todos os móveis e utensílios necessários para o trabalho. Previna-se dispondo dos materiais normalmente já utilizados por você, evitando perdas de tempo e até mesmo de concentração durante as horas laborais.

Isso não quer dizer, porém, que o seu cantinho de trabalho precisa ter cara de escritório. Pelo contrário, o ideal é que ele tenha o seu jeito para que você se sinta mais confortável e estimulado a permanecer nele por mais tempo. Plantas, som ambiente e um aroma agradável ajudam a criar o clima. Mas, evite o excesso. Corredores e áreas de circulação intensa tiram muito o foco de quem está trabalhando. Assim como o estímulo de imagens e cores na decoração.

Após a definição do melhor local disponível na casa ou no apartamento, é preciso verificar as instalações elétricas, pois serão necessárias tomadas e pontos extras para telefone e conexão de banda larga. Uma vez que é impossível pensar em um local de trabalho sem eletricidade.

Postura

Frente ao computador, ajuste sua cadeira em uma altura que permita que seus pés sempre estejam apoiados no solo, posicione seu antebraço em posição paralela ao chão na hora de digitar e coloque o monitor de uma maneira que seus olhos consigam ver toda a extensão da tela. As mesas com desenho em ‘C’ ou ‘L’ evitam deslocamentos na cadeira. Bordas arredondadas não machucam o corpo e tampos opacos não refletem a luz.

Fazer home office pode ser o melhor dos mundos para fugir do trânsito e estar no aconchego do lar - e tal como na cena que estamos, evitar o covid-19 -, mas é preciso disciplina e organização para que a empreitada dê certo.