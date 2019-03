Como ter uma sala de jantar receptiva para amigos e família

A primeira coisa que deve se pensar para ter um ambiente agradável a circulação precisa ser confortável. Segundo a designer Daiane Antinolfi, entre as cadeiras e as áreas de passagem deve haver, pelo menos, 90cm de distância. “Com essa orientação é possível escolher o modelo da mesa que se harmoniza com a necessidade da casa e do ambiente.” Foto: Henrique Ribeiro