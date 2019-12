Como realizar cinco metas para a casa em 2020

Planejamento e perseverância são as principais regras na hora de renovar os ambientes Foto: Pinterest/Ten Catalog

Já diz o ditado: “Ano novo, vida nova”. O desejo de mudança costuma ficar mais forte sempre que estamos perto da entrada do próximo ano. Isso vale tanto para as questões pessoais (emagrecer, mudar de emprego...) quanto para as de decoração.

Quando se trata de objetivos para o ambiente de casa, o importante é desapegar dos objetos e se comprometer com a escolha de mudança. Não adianta nada querer uma nova decoração se os móveis antigos ainda estiverem lá, por exemplo. Além disso, abrir espaço em casa também ajuda a renovar a energia do ambiente.

“Faça um desapego de utensílios e mobiliários. Tudo aquilo que não te agrada é preciso reciclar”, afirma a designer de interiores Patrícia Soares, do escritório Bordin e Soares. A seguir, confira cinco metas de decoração que são bem possíveis de alcançar – principalmente com nossas dicas.

1 – Ser mais sustentável

Plantas são um bom começo. Além de promover o contato com a natureza, a presença de diferentes espécies pode transformar sua decoração e melhorar o ar da sua casa. Para ter uma decoração diferente feita com flores e plantas, opte pelo estilo Urban Jungle ou faça um jardim vertical.

Projeto assinado pela arquiteta Beatriz Quinelato Foto: Adriano Escanhuela

2 – Manter a casa organizada

Uma dica simples é investir em caixas organizadoras em todos os ambientes. Utilize-as para armazenar brinquedos, mantas e outros objetos que normalmente estão jogados. É importante também ter um kit pronto com produtos de limpeza e utensílios para qualquer acidente que possa acontecer.

Escritório assinado pela arquiteta Gabriela Bordin e a designer de interiores Patrícia Soares Foto: Erika Urbino

3 – Ter mais tempo para relaxar

Controlar o estresse do trânsito ou do trabalho nem sempre é possível. Por isso, vale investir em um cantinho só para você: seja uma sala de leitura ou um lugar para relaxar. Invista em tapetes e cortinas de tecido e luz amarela, mais acolhedora.

Varanda assinada pelo escritório GAM Arquitetos Foto: Rodrigo Melo

4 – Ano novo, decoração nova

Com os vários gastos do começo de ano (impostos, matrículas de escola, etc.), nem sempre sobra dinheiro para repaginar a casa inteira. Mas dá para mexer no ambiente sem gastar muito. Por exemplo: pintar uma parede com uma cor nova ou investir em objetos que se destacam, como quadros, esculturas e almofadas. Mudar os móveis também traz um novo visual, e você não gasta nada.

Varanda projetada pelo arquiteto Renato Mendonça Foto: Lufe Gomes

5 – Ter mais espaço na casa

Primeiro, livre-se daquilo que não usa mais. Depois, invista em nichos, nas paredes e nas estantes. “Com isso você distribui os objetos e faz com que eles estejam sempre a seu alcance. Além disso, utilize espaços que costumam ser ignorados, como a área acima do vaso sanitário”, sugere a designer Patrícia Soares.