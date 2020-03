Como economizar tempo e dinheiro em uma obra

Quando se trata de casa nova ou de mudança na estruturas da morada, é impossível não sentir uma ansiedade e criar expectativa para ver logo o resultado. Algumas vezes, a espera pode levar meses. Não à toa, tem quem opte por obras mais aceleradas ou formas de otimizar a reforma para poder observar logo a conclusão.

A escolha pode reduzir drasticamente o tempo tomado. Em reformas de apartamento, por exemplo, é possível "dar um 'tapa' no imóvel com estratégias de obra rápida em até um mês, enquanto uma reforma total pode levar de 4 a 8 meses, a depender do projeto", diz a arquiteta Rafaella Brasileiro.

Uma série de imprevistos podem aparecer numa obra em casa Foto: MF Press Global

O segredo, de acordo com ela, passa por algumas dicas básicas que podem diminuir as dores de cabeças que sempre vêm durante o período de reformas. Veja algumas:

Evite demolições

É um dos maiores geradores de imprevistos para quem pensa em fazer uma reforma rápida. "Alterar a disposição dos cômodos abre margem para situações inesperadas, como encontrar uma tubulação no meio do caminho ou ter que refazer o nivelamento do piso", afirma Rafaella.

Integrar ambientes não costuma ser fácil porque pode exigir que se altere o nivelamento do piso. Aliás, para eles, se recomenda os porcelanatos líquidos, que evitam problemas com nivelamento e asseguram que a troca seja rápida e eficiente.

Manter quadro elétrico e pontos hidráulicos

O maior dos problemas: vaso sanitário. Há sempre o risco de quebrar o forro do vizinho ou encontrar algo que possa atrasar a obra. Mexer nos pontos hidráulicos pode gerar gastos com remendos de parede e acabamentos para mascarar a mudança.

O quadro elétrico, no geral, só exige mudança em casos de segurança, ou para instalar novos aparelhos que demandam uma carga de energia maior, como o ar condicionado.

Móveis planejados podem atrasar obras

Esse é um dos erros mais comuns para quem pensa em reformas mais rápidas. Eles costumam ter maior prazo de entrega. “Prefira móveis soltos e revestimentos a pronta entrega para não ter erro”, afirma a arquiteta Rafaella Brasileiro.

E isso quando não der para reaproveitar ou reformar móveis, que além de ajudar a dar uma cara nova ao ambiente, é uma boa forma de economizar e cortar gastos.

Adornos sempre ajudam a dar uma cara nova ao ambiente Foto: MF Press Global

Pinturas, papéis de paredes podem ajudar a dar uma nova cara para a casa e são mais fáceis de serem aplicados. Aqui há espaço para abusar nas cores e na textura. Cortinas, vasos de planta, almofadas novas também ajudam a dar uma cara nova para a casa.

Tenha um projeto bem detalhado

Não adianta seguir o instinto na hora das obras. Fazer algo sem planejamento pode ser como andar em círculos. O trabalho de engenheiros, designers e arquitetos é recomendado porque - ao contrário do que se pensa - eles ajudam a otimizar a obra e poupar tempo e dinheiro. Ter um norte ajudará a fazer um trabalho mais eficiente.