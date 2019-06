Como compor uma parede com quadros em casa

Normalmente é indicado manter uma distância de 3 a 10 cm entre os quadros e uma altura máxima de 30 cm acima do sofá (ou qualquer outro móvel acima do qual observamos os quadros quando estamos sentados). Já para as paredes livres, é preciso centralizar a pintura na altura dos olhos de uma pessoa de cerca de 1,70m

Foto: Gui Morelli