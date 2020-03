Como adaptar a limpeza da casa ao momento que estamos vivendo?

Faça uma faxina mais completa uma vez por semana; deixe na entrada um cesto para depositar chaves, mochilas e sapatos para serem limpos Foto: Bettanin

A lógica é simples: quanto mais tempo passamos em casa, mais ela fica suja. Os lixos são maiores, as pilhas de louça dobram e a sujeira é exponencial em relação ao número de moradores da casa. A publicitária Yasmin Guimarães, que divide o apartamento com uma colega, conta que a rotina mudou desde que a covid-19 chegou ao Brasil e elas passaram a trabalhar em esquema de home office. “Dispensamos a diarista e passamos a dividir as tarefas domésticas. Nossa convivência mudou completamente”, diz.

Assim como ela, muitas famílias passaram a se ajudar e pensar no coletivo para manter a casa limpa, seja dividindo as tarefas por dia, ambientes ou semanas. Em tempos de coronavírus, a limpeza da casa no quesito estético perde espaço para a segurança. “Não basta só limpar, é preciso desinfetar”, explica Mônica Loureiro, que dá dicas de limpeza e organização no perfil Maria’s Vem Comigo (@mariasvemcomigo) no Instagram.

Para isso, ela conta com cinco produtos essenciais: álcool 70%, água sanitária, desinfetante líquido de alta eficiência, lenços umedecidos com ação bactericida e a boa e velha água com sabão.

No entanto, segundo a médica infectologista Vivian Avelino-Silva, não é preciso alarme. “Caso exista uma pessoa infectada ou que teve contato com um doente, aí sim, devemos ser rigorosos com a limpeza da casa. Se não for o caso, mantenha a limpeza habitual”, afirma.

A infectologista ainda lembra que, se o contaminado tiver seu próprio ambiente (como os médicos recomendam), tudo se torna mais fácil. Se não for possível, é preciso tomar medidas mais extremas para manter o vírus longe. “Lembre-se também que, assim como lavamos a nossa mão com água e sabão, eles também funcionam para o ambiente na ausência de álcool.”

A ideia é ser cuidadoso, mas não neurótico com a limpeza. Claro que alguns costumes devem ser mantidos, como lavar as mãos regularmente e limpar as superfícies de maior contato. Mas, de modo geral, faça uma limpeza mais profunda uma vez por semana e, no resto dos dias, faça a manutenção da casa. Selecionamos algumas dicas para você manter a limpeza de sua casa, sem exageros, durante a pandemia.

Cozinha. Higienize as embalagens de supermercado antes de guardá-las. Coloque os produtos no chão da cozinha e, com auxílio de uma luva, passe álcool em cada um. Após a limpeza, desinfete o seu piso – caso ele seja frio, é possível jogar água sanitária.

Lavanderia. “Algumas pessoas têm a mania de sacudir as roupas antes de colocá-las na máquina. Evite, pois caso ela esteja infectada, isso irá espalhar mais ainda os germes”, indica Mônica Loureiro, que ainda indica o uso de água quente para todas as roupas que não tiverem o tecido sensível.

Quarto. Além de dicas básicas, como trocar, de tempos em tempos, a roupa de cama e evitar entrar no ambiente com os sapatos e as roupas que foram usadas fora de casa, é importante lembrar de higienizar o cesto de roupa suja sempre que possível.

Banheiro. A pia do banheiro e os itens que dividem espaço nela, como a saboneteira, devem ganhar uma atenção especial na hora da limpeza. Afinal, uma vez que limpamos a mão para a retirada dos germes ali, eles podem permanecer em sua superfície. Para o box do banheiro, utilize sabão neutro, balde com água quente, antiembaçante para os vidros e panos que não soltam fiapos. “Utilize produtos simples, que normalmente temos em casa. Água sanitária e cloro, por exemplo, podem estragar o vidro e causar reações alérgicas à pessoa que estiver realizando a limpeza”, conta Érico Miguel, designer de interiores da Ideia Glass.

Sala. Como é o lugar de maior convivência, atente-se para as superfícies, como mesas e balcões. Para a manutenção, o mais indicado é aspirador de pó para o piso e pano para os móveis.

