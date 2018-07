Comemorações

Os 90 anos da Bauhaus serão lembrados de um lado a outro do Atlântico. Weimar, Dessau e Berlim, as cidades alemãs que sediaram a escola, farão uma exposição conjunta de 22 de julho a 4 de outubro, Bauhaus 1919-1933: Workshops for Modernity. "É a primeira vez que o três institutos fazem uma mostra simultânea", conta Annemarie Jaeggi, diretora do Bauhaus-Archiv. Serão exibidos protótipos, documentos históricos e correspondência de mais de 500 membros da Bauhaus, entre professores e estudantes. "O interesse pelo acervo é grande, porque a discussão sobre a modernidade que a Bauhaus provocou ainda está viva. É um legado que se absorve ou se rejeita, mas nunca se ignora", diz. O MoMA de Nova York receberá a exposição a partir de 8 de novembro. É o maior acervo de Bauhaus a aterrissar nos EUA desde 1938.