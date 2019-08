Design Week paulistana começa neste domingo (18); veja destaques

Feira na Rosembaum acontece na Galeria Millan Foto: Danilo Koshimizu

Feira na Rosenbaum

Para a Design Week, que começa hoje e vai até o dia 25, um time de 15 designers foi convidado pela curadora da tradicional feira de artigos pessoais e de decoração, Cris Rosenbaum, para criar uma coleção exclusiva de luminárias a partir de material descartado, que vai iluminar a entrada da Galeria Millan, na Rua Fradique Coutinho, 1416, que nesta edição sedia o evento. A entrada é franca.

É do Brasil

Mostra Cores de Breton se inspirou nos biomas brasileiros Foto: Breton

Seis biomas brasileiros – Mata Atlântica, Pampas, Amazônia, Cerrado, Caatinga e Pantanal – serviram de inspiração para compor a mostra Cores de Breton, que vai apresentar diversos ambientes interativos e sensoriais, conceituados pelo artista plástico Ale Mazzarolo, com foco na preservação do meio ambiente. A exposição acontece na loja da marca, na Alameda Gabriel Monteiro da Silva, 820.

De Casa nova

O Bazar da Cidade está de casa nova Foto: Cacá Bratke

Também em ritmo de DW, o Bazar da Cidade, em sua 12ª edição, ocupa, pela primeira vez, o museu A Casa, na Avenida Pedroso de Morais, 1216. Com curadoria de Bel Pereira, o evento conta com 70 expositores, entre eles as ceramistas Renata Levi e Patrícia Carvalho, que desenvolvem peças decorativas inspiradas na diversidade natural brasileira (foto). Nos dias 24 e 25 de agosto, com entrada gratuita.

​Direto da Bahia

Museu das Cadeiras de Belmonte, BA, é exposto na Casa Brasil Eliane Foto: Ruy Teixeira

De hoje até o dia 24, cerca de 30 cadeiras assinadas por designers brasileiros, que compõem a coleção permanente do Museu das Cadeiras de Belmonte, Bahia, serão expostas na Casa Brasil Eliane, que fica na Avenida Brasil, 526. Com cenografia assinada pelo designer Estevão Toledo, a mostra vai apresentar elementos originais trazidos do museu baiano, estabelecido em homenagem ao arquiteto e designer Zanine Caldas. A entrada é gratuita.

​Hotel Boutique

D&D Hotel’ Design apresenta propostas para ambientes de hotel Foto: Stúdio Costa Marques

De quinta-feira, 22, até dia 29 de setembro, o D&D Shopping apresenta, pela primeira vez, nas suas dependências, a mostra D&D Hotel’ Design, que apresenta propostas de ambientação para dormitórios e demais dependências de hotéis. Ao todo, serão apresentadas 18 suítes (como a da foto, decorada pelo arquiteto Rodrigo Costa), além de três salas de lobby, que levam a assinatura de 21 escritórios de arquitetura e de design de interiores de todo o País.

​Amostrada

Exposição Amostrada reforça pluralidade da cultura nordestina Foto: Felipe Brasil

Com curadoria do designer Rodrigo Ambrosio, a exposição se propõe a apresentar toda a pluralidade da cultura nordestina por meio de um conjunto de 12 cadeiras (como “a do Petrônio”, foto), feitas, manualmente, com madeira, barro ou ferro, por diversos artistas e artesãos alagoanos. Gratuita e aberta ao público durante a semana do festival, a mostra ocupa parte do piso térreo do D&D Shopping.