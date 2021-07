Com pouca luz ou pouca água: as plantas que vão bem em qualquer ambiente

Plantas jiboias e zamioculcas foram a solução para a biblioteca sem luz natural direta no projeto de Anna Luiza Rothier Foto: Juliano Colodeti/MCA Estúdio

Um toque de vegetação pode ser o ingrediente que faltava para tornar qualquer ambiente, instantaneamente, mais fresco e acolhedor. Disso ninguém duvida. Mas como escolher as plantas mais adequadas quando as condições locais não são as mais favoráveis? Em meio a casas e apartamentos cada vez menores? Em ambientes com pouca – ou quase nenhuma – incidência de luz natural, baixa umidade do ar e moradores com pouco tempo para se dedicar a regas e podas?

“A luz solar é o principal fator a ser observado na hora de escolher uma espécie para cultivo em interiores. Mas essa relação não é direta. Existem plantas que se adaptam bem ao cultivo a pleno sol, outras à sombra, à meia-sombra e, para algumas variedades, apenas a exposição à iluminação natural, sem incidência direta, já é suficiente. Tudo é uma questão de saber escolher”, recomenda o engenheiro agrônomo e paisagista Ricardo Pessuto (@pessutopaisagismo).

“Claro que é impensável trancar uma planta em um lavabo, sem nenhuma luz natural e esperar que ela se desenvolva. E isso também é válido para qualquer área onde a incidência direta da luz do sol seja restrita, ou mesmo inexistente, como halls de entrada, corredores, closets e áreas de passagem. Mas, se o ambiente for minimamente iluminado com luz solar, para determinadas espécies, as chances de sucesso são grandes”, afirma ele.

Conhecidas como super-resistentes, determinadas plantas são verdadeiros trunfos nas mãos dos designers de interiores. Assim como de moradores pouco afeitos à jardinagem doméstica. Com desenvolvimento perene praticamente durante todo o ano, elas são famosas pela sua robustez – a maioria tem folhagem espessa e resistente, com uma cor próxima ao verde-escuro –, mas, principalmente, pela propensão que têm de crescer mesmo onde há pouca luz.

Planta jiboia: planta pode atingir até 3 metros de comprimento e vai bem em ambientes com muita umidade Foto: Felype Araújo/Galeria Botânica

Em sua maioria, são espécies originárias das florestas tropicais, onde a luz do sol acaba sendo bloqueada pelas copas das árvores antes de atingir o solo, e elas acabaram se habituando a viver na sombra, crescendo e se espalhando por toda a superfície do solo. Outras são plantas originalmente adaptadas à vida em climas desérticos ou semidesérticos, portanto, sujeitas a condições de insolação e de variações extremas de temperatura e a terrenos áridos e pedregosos.

Meio urbano

Mas, ao contrário do que possa parecer, tais condições não são exclusividade do meio natural. Também nas cidades, elas podem ser facilmente reproduzidas. Basta considerar apartamentos que se abrem de frente para outros prédios, ou que têm edifícios altos como vizinhos ou ainda árvores na altura das janelas, produzindo sombra na maior parte do dia. Ou ainda a baixa umidade do ar e a acentuada oscilação térmica, verificada em regiões com clima que tendem ao seco, como é o caso da cidade de São Paulo, para se chegar a um hábitat bastante similar ao vivenciado pelas super-resistentes.

“Apesar de bem iluminada, a biblioteca era um dos poucos espaços do apartamento que não recebiam luz natural direta. Ainda assim, para acrescentar cor e movimento e quebrar a monotonia dos livros enfileirados nas estantes, decidimos também trabalhar com plantas no ambiente. Para tanto, optamos por algumas espécies pendentes, próprias para sombra, como a jiboia. Além disso, inserimos também diversos tipos de espadas-de-são-jorge, que também se adaptam bem à pouca luminosidade”, explica a paisagista e designer de interiores carioca Anna Luiza Rothier (@annaluizarothier).

Cuidado com o excesso de água

Por fim, entre as regras de ouro da jardinagem, existe uma que permanece válida, inclusive para as super-resistentes. Plantas, por natureza, avessas a excessos hídricos. “Se seguido à risca, o princípio da ‘terra seca’ teria salvo a vida de muitas plantas domésticas. Se não for aplicada com moderação, a água pode se transformar em uma verdadeira inimiga das plantas”, afirma a engenheira ambiental Brenda Dias, da Galeria Botânica (@_galeriabotanica).

Sanseveria: a única maneira de matá-la é com excesso de água Foto: Felype Araújo/Galeria Botânica

Segundo ela, as plantas só devem ser regadas quando o solo nos vasos estiver seco, o que pode ser facilmente constatado pela introdução periódica de um dedo em cada recipiente. “Por não ser exposta ao sol e ao vento, a terra nos vasos de interiores demora mais a secar. Como a drenagem é reduzida, o excesso de água não descartado pode acabar danificando a planta”, resume.

Por isso, antes de regar, é essencial verificar se a terra está ainda úmida. Se a resposta for sim, aguarde alguns dias. “Não devemos ter pressa. Se não tivermos certeza, o melhor a fazer é esperar. Muitas plantas podem até sobreviver à seca, mas não toleram o excesso de água”, conclui.

CONHEÇA AS PLANTAS SUPERRESISTENTES

Jiboia (Epipremnum pinnatum)

Planta rasteira que pode atingir até 3 m de comprimento. Funciona bem em ambientes com pouca luz, com uma rega semanal. É nativa do sudeste da Ásia, pode tolerar umidade em qualquer nível e é uma das plantas mais recomendadas para purificar o ar interior. Indicada para quem está se iniciando na jardinagem, pode dar origem a arranjos robustos e de aparência mais cheia.

Zamioculca (Zamioculcas zamiifolia)

Zamioculca: raízes armazenam muita água e ela resiste a longos períodos sem rega Foto: Felype Araújo/Galeria Botânica

Uma das espécies mais resistentes a ambientes sombreados. É originária da África oriental e aprecia solos úmidos, mas jamais encharcados. Suas raízes, que parecem pequenas batatas, armazenam bastante água, ou seja: é uma espécie super-resistente que sobrevive bem até àquelas duas semanas que passamos viajando. Altamente indicada para moradores interessados em pouca manutenção.

Sansevieria Vitoria (Sansevieria sp)

Trata-se de uma variedade que não só pode sobreviver com pouca luz, como também é extremamente tolerante à seca, o que significa que, mesmo que você se esqueça de regá-la, ela não morrerá. A rigor, a única maneira de matar essa planta é se regá-la em excesso. Para completar, ela pode ser cultivada em vasos ou canteiros e fica ótima quando combinada a outras plantas de interior.

Cryptanthus (Cryptanthus acaulis)

É uma planta da família das bromélias, originária das florestas da América Central. Sobrevive bem em ambientes mais sombreados, não tolerando a incidência direta de luz solar. Por isso, vive presa a árvores e até debaixo de pedras. Gosta de água, mas nunca em grande quantidade. Como regra, o substrato com suas raízes deve ficar sempre úmido, porém, não encharcado.

Dracena compacta (Dracaena deremensis compacta)

Dracena compacta: nada exigente, se desenvolve bem em ambientes sombreados Foto: Felype Araújo/Galeria Botânica

Também de origem africana, é uma espécie super-resistente que sobrevive a alguns dias sem rega e se desenvolve bem em ambientes sombreados. Apresenta um belo efeito ornamental em função de seu formato e de sua folhagem de tonalidade verde-escura brilhante. E, apesar de seu crescimento lento, é uma planta que atinge até 3 m de altura, não sendo muito exigente quanto ao seu cultivo.