Com entrada privada

Cozinha avançou 30 cm em direção a sala de jantar, o que permitiu melhor circulação e iluminação do espaço. Foto: Cris Farhat

Com marcenaria sob medida, foi possível a criação de armários e bancada, assim como um pequeno escritório. A serralheria foi usada para separar a cozinha destas áreas. “Desse jeito, resolvemos a questão do acesso aos quartos sem passar pelo living. Eles chegam suados dos treinos, entram pela cozinha, já tiram a roupa na lavanderia e entram no quarto para tomar banho”, detalha Rossi.

A nova configuração também exigiu a troca dos revestimentos, antes escuros, para tons mais claros, assim como a distribuição de outros pontos de cor, como o azul do nicho que abriga a geladeira. “Além de trazer a sensação de amplitude e aprimorar a circulação, as alterações tornaram o apartamento bem mais funcional”, finaliza o arquiteto.