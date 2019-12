Cobogó: um clássico brasileiro

Ambiente com divisória de cobogós Blodec nas opções vazads e lisas Foto: Studio R Szpilman

O cobogó é um elemento construtivo vazado, empregado como divisor de ambientes, sejam eles externos ou internos. Seu nome original vem da junção das sílabas dos sobrenomes dos engenheiros Amadeu Oliveira Coimbra, português, Ernest August Boeckmann, alemão, e Antônio de Góis, brasileiro. Foi o trio quem, em 1929, teve a ideia de patentear o produto e vendê-lo em escala industrial.

Com sua popularização, o cobogó passou a ser feito também com porcelana, vidro, barro, plástico, madeira e hoje até em resina de poliéster. “A ideia veio justamente porque não existia nada parecido no mercado, devido a grande dificuldade técnica em produzi-los transparentes e com acabamento polido”, explica o designer Rubens Szpilman. “Queria que tivesse vários acessórios que pudessem ser incorporados à estrutura da divisória. Por isso dei o nome de Blodec para diferenciá-lo desde o início”, complementa.

Confira alguns ambientes feitos com o cobogo Blodec e outros materiais: