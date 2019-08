Clima de boteco

Para evitar infiltrações, a área interna foi revestida com placas de ladrilho hidráulico com formato geométrico, invocando a atmosfera dos bares Foto: Estúdio Marcelo Diniz

Detalhe da bancada com armários Foto: Estúdio Marcelo Diniz

PERGUNTA

Olá, amigos do Casa! Moro com o meu marido e enteado em um apartamento duplex. Quando mudamos, priorizamos as áreas internas e deixamos por último a cobertura, que acomoda a lavanderia e a nossa labradora, Picanha. A princípio fizemos uma cobertura em policarbonato, armários, pia e um balcão de madeira. Essa parte da casa funciona também como cervejaria para o meu marido. Como não fizemos nenhum fechamento, a poeira é grande e venta demais. Temos em mente usar a área como uma extensão da sala, quase como um bar. Contamos com a orientação de vocês!

Claudia Rodrigues

São Caetano do Sul-SP

A planta da cobertura Foto: Estúdio Marcelo Diniz

Olá, Claudia. Entendemos que você necessita de um espaço funcional e descontraído. Para começar, sugerimos aumentar a altura dos pilares. Isso cria um ambiente mais arejado e, para amenizar a temperatura interna, pensamos em aplicar uma película refletiva que isole o calor. Internamente, propomos um forro feito de filetes de madeira freijó e portas de correr de alumínio branco e vidro, para proteger o ambiente do vento e da poeira. Mantivemos a estrutura da bancada para aproveitar os mesmos pontos hidráulicos, porém substituímos a bancada por mármore composto na textura do aço, trazendo uma identidade industrial, em razão de ser um espaço que simula uma fábrica de cerveja. Na parte superior da pia, um painel deslizante acomoda a TV, ao lado de um expositor de cervejas iluminado com lâmpadas LED. A iluminação fica por conta de spots com foco móvel sobre a mesa e de um par de pendentes na cor preta, com filamento aparente. Por fim, pensando no conforto de seus convidados, sugerimos poltronas revestidas com couro e um banco bem despojado. Esperamos que você goste.