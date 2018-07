Clássicos do design são destaque em showroom da Herman Miller em SP

Montagem com designers ilustres tais como George Nelson e o casal Eames que asinaram móveis para a Herman Muller Foto: Divulgação

O tempo parece não passar para o mobiliário editado pela americana Herman Miller desde sua fundação, em 1923. Objetos de desejo de 9 entre 10 amantes do design, a boa notícia é que os móveis da marca nunca estiveram tão próximos do brasileiro. Com abertura agendada para o dia 18 de agosto, um novo showroom, em São Paulo, na Vila Nova Conceição – o primeiro da companhia na América do Sul –, promete abrigar sob o mesmo teto todo o acervo da empresa, dos clássicos à linha corporativa. Mas as novidades não param por aí: além de encomendar qualquer produto em exposição, o cliente poderá optar por acabamentos exclusivos.