Cinco dicas para usar o espelho na decoração

O item é perfeito para favorecer a aparência do ambiente. No projeto do Escritório BZP Arquitetura, o espelho refletiu o jogo de objetos na parede contrária, quase se tornando um quadro de arte. Fique atento, no entanto, com as luminárias para que elas não gerem desconforto para quem está olhando

Foto: Romulo Fialdini