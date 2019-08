Cinco dicas para manter sua própria horta caseira

Não é necessário ter terra no chão para se ter uma horta. Abuse da criatividade e use um recipiente diferente para plantar. Caixotes de feira, baldes plásticos e caixas de isopor são ótimas opções e podem criar uma decoração descontraída para seu espaço. No entanto, lembre-se que o recipiente precisa ter, no mínimo, 30 x 30 cm. Plantadas sem terra, nutrientes ou umidade suficientes, as plantas não tendem a durar muito

Foto: Mariana Orsi