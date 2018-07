Cheesecake de amora em taça

Ingredientes 20 bolachas maisena 100 g de amêndoas torradas moídas 400 g de cream-cheese Suco e raspas de 1 limão siciliano 1 xícara de chá de leite 1 pau de canela 1 xícara de açúcar 4 xícaras de amoras (algumas para decorar) Modo de preparo Quebre as bolachas e bata no liquidificador até obter uma farofa. Acrescente as amêndoas e bata levemente. Forre o fundo das taças com essa farofa. Numa panela, coloque o açúcar, as amoras e a canela. Cozinhe em fogo alto até obter uma calda brilhante. Desligue o fogo e deixe esfriar. Depois, derrame a calda sobre a farofa. Bata no liquidificador o cream-cheese, o suco, as raspas do limão e o leite até obter um creme homogêneo. Distribua a cobertura sobre a calda e enfeite com amoras. Leve à geladeira até a hora de servir