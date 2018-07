Charque de picanha com risoto de abóbora e bolinhos de mandioca

Ingredientes Para o charque 1 kg de charque de picanha 2 l de leite 100 g de manteiga de garrafa Sal a gosto Para o risoto 1/2 kg de arroz arbóreo 300 g de abóbora cortada em cubinhos 1/3 de tablete de manteiga 1 cebola grande picada 1 l de caldo de legumes 1/2 copo de vinho branco seco 1/2 kg de feijão verde 1/2 maço de salsinha 1/2 maço de cebolinha 3 dentes de alho 100 g bacon Salsinha e sal a gosto Queijo parmesão ralado a gosto Para o bolinho 400 g de mandioca cozida 8 fatias de pão-de-forma sem casca 1 colher de azeite 1 maço de couve-manteiga cortada fina e refogada em azeite Sal a gosto Modo de preparo Coloque a picanha na panela de pressão com a gordura para cima e cubra-a com 1 l de leite. Cozinhe em fogo médio por 40 min. Troque o leite e cozinhe por mais 30 min. Retire a carne da panela, seque o leite com um pano e coloque-a numa assadeira. Passe dois fios de manteiga de garrafa e asse em forno médio por 40 min. Fatie. À parte, frite a cebola até ficar bem dourada e acrescente o arroz. Coloque o vinho e, quando secar, cubra o risoto com o caldo de legumes. Mexa por 12 min em fogo alto e acrescente a abóbora cozida al dente. Após 15 min, quando o risoto estiver seco, coloque a manteiga, a salsinha e o queijo parmesão a gosto. Um dos acompanhamentos do prato é o feijão verde. Deixe-o de molho por 1 h e depois cozinhe por 20 min em panela de pressão. Refogue o alho até ficar dourado e junte-o ao feijão. Frite o bacon e também acrescente, junto com a salsinha e a cebolinha. Para o bolinho: amasse a mandioca até virar um purê, acrescente o pão picado e tempere com sal. Estique a massa com um rolo até ficar com meio dedo de espessura; depois, pressione uma xícara sobre ela para moldar o bolinho. Frite em óleo quente e decore com a couve-manteiga. Sirva os pratos separadamente