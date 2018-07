Cerâmicas e porcelanatos: veja 5 lançamentos para renovar a casa

TONS TERROSOS

A ViaRosa Porcelanatos apresenta seu novo piso Metrópole Beige Out. Com placas de 72x72 cm, o produto tem acabamento acetinado, superfície granilhada e bordas retificadas. Pode ser usado em áreas internas ou externas da casa. Sai por R$ 38,59 cada m². Mais detalhes em www.viarosa.com.br ou no SAC da empresa (19) 3429-7000.

Detalhe do porcelanato da ViaRosa Foto: ViaRosa

DESENHOS ARABESCOS

A Eliane Revestimentos acaba de lançar sua nova coleção. Em destaque, a linha ‘Damasco Dourado’ (abaixo), com grafismos árabes e resgate de antigas técnicas de produção mediterrâneas. Indicadas para uso interno, as peças saem por R$ 298,53 (caixa com quatro placas). Mais informações: www.eliane.com.

Com grafismos, o lançamento da Eliane Foto: Eliane Revestimentos

QUESTÃO DE TOQUE

Underground é a novidade em revestimentos da Decortiles. O conceito principal da linha é a textura das superfícies, que trazem grafismos tridimensionais e ampliam as percepções táteis. Há peças nos tons Petróleo, Nude, Argento e Rose Gold (à esquerda). Os produtos da marca estão disponíveis em www.decortiles.com.

Nova linha texturizada da Decortiles Foto: Decortiles

DO VENETO

Lançamento da Portobello, a linha Peggy se inspira no marmorite, uma pavimentação característico da cidade italiana de Veneza, composta de liga de cimento e cal. A marca também lançou peças que imitam reproduções de mármores, madeiras, pedras e concreto. Informações adicionais em www.portobello.com.br.

Linha Peggy é novidade na Portobello Foto: Portobello

INSPIRAÇÃO NATURAL

Reproduzindo o desenho das ripas de madeira, a Ceusa Revestimentos apresenta seu novo porcelanato Frisado, nas versões em relevo e lisa (imagem abaixo). O produto é ideal para a aplicação em painéis e divisórias de ambientes. Outras novidades da marca estão no site www.ceusa.com.br e mais informações pelo SAC 0300-789-7299.