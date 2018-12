Casal monta seu apartamento pensando nos próximos 20 anos

O piso da sala foi nivelado com o da varanda e recebeu porcelanato cinza. A poltrona Shell, do Estudiobola se destaca na decoração sóbria solicitada pelo casal. Foto: Gui Morelli

Para eles o futuro está logo ali, ou seja, toda a reforma do apartamento foi definida a a partir de um objetivo claro: a família certamente vai crescer e é lá que eles querem morar ao menos pelos próximos 20 anos.

Veja as fotos do apartamento do casal:

“Quanto à decoração, eles nos pediram algo mais contemporâneo e que não saísse tanto de moda. Por isso, optamos por uma linguagem mais sóbria na escolha dos materiais e por móveis mais tradicionais. Daí as mesas da varanda e da sala de jantar, com tantos lugares”, diz José Guilherme Carceles, sócio da Casa 100 Arquitetura, que assina o projeto.

Outra solução de efeito, entre a sala e a varanda, é um painel de chapa metálica perfurada que ainda funciona como divisória entre os ambientes e serve para fixar e esconder a fiação elétrica. Na churrasqueira, outro anteparo, desta vez de vidro, serve de barreira para evitar que a fumaça se espalhe por todo apartamento. “Esse painel fixado na laje permite que a bancada fique livre, facilitando na hora de servir os convidados”, explica Carceles.

E foi assim que hoje, o apartamento de dimensões aparentemente extravagantes para dois jovens recém-casados, conta com duas suítes ocupadas: a deles e a da filha Alexa, de apenas um ano e dois meses. Ainda que, ao que tudo indica, não por muito tempo.