Casacor São Paulo ocupará o Conjunto Nacional em sua 35ª edição

Fachada e jardim do Conjunto Nacional, na Avenida Paulista Foto: SERGIO CASTRO/ESTADÃO - 15/01/2014

A tradicional e mais importante mostra de decoração de São Paulo está de volta. Anunciada na manhã desta terça-feira, 08, a Casacor São Paulo ocupará o Conjunto Nacional, na Avenida Paulista, no ano em que completa 35 anos. A edição acontece de 21 de junho a 28 de agosto e estará distribuida nos mais de 10 mil m² de área do primeiro piso do espaço, reconhecido pelos seus brises, e no terraço aberto, que já abrigou o legendário restaurante Fasano.

O ponto escolhido é um dos mais importantes marcos arquitetônicos da cidade, projetado há 63 anos pelo arquiteto David Libeskind. O projeto celebrado em todo o mundo, por estar no centro pulsante de arte, cultura, arquitetura, gastronomia, entretenimento, comercio e sustentabilidade da cidade também engloba o conceito urbanista de "Cidade de 15 minutos", criada pelo pensador franco-colombiano Carlos Moreno, da Universidade Paris 1 Panthéon Sorbonne.

De acordo com ele, o tecido urbano deve ser planejado de tal forma que os habitantes encontrem tudo o que precisam para viver - casa, escola, trabalho, compras, serviço, lazer -- a uma distância de 15 minutos, a pé ou de bicicleta. “Seis décadas depois, o Conjunto Nacional continua em sintonia com as premissas do novo urbanismo e não havia endereço melhor para celebrar uma data tão importante para a Casacor São Paulo”, completa Livia Pedreira, presidente do conselho curador.

“Escolhemos, pela primeira vez, estar num grande corredor cultural, um espaço que vai encantar quem já conhece a mostra, mas que também vai aproximar a Casacor de um novo público, mais diverso e plural.”, diz André Secchin, Diretor Geral de Casacor. Ele aponta que o evento deste ano vem para consolidar a posição da marca como uma plataforma singular de maior interesse e importância para profissionais.

O plano diretor do evento conta com a consultoria do escritório FGMF, que vem inovando a paisagem urbana de São Paulo. A implantação deve surpreender ao acomodar os estúdios e lofts, ilhas de bem-estar e operações de restaurante, bar e café, num espaço tão emblemático da arquitetura moderna.

Ambiente de Leo Romano em 2021, convidada o visitante a desacelerar a rotina e focar no que é essencial Foto: MCA ESTÚDIO

O tema deste ano, “Infinito Particular”, faz referência às casas biográficas que vão além dos estilos. Os curadores convidam o elenco da mostra a refletir sobre a necessidade de projetar ambientes que priorizem o bem-estar físico, mental e espiritual, a harmonia, o equilíbrio e o conforto.

“A casa da era hiperdigital, encerrada em si e hiperconectada, é mais sustentável, diversa, solidária e amorosa. Um refúgio centrado no bem-estar, onde cada pessoa pode imprimir sua história. Cores, arte, móveis, lembranças de família, texturas, plantas, perfumes”, diz Livia. "Será um ano muito especial para casacor. Completamos 35 anos de vida. São mais de tres decádas inspirando e provocando mudanças no universo do morar. Somos, afinal um grande laborattório deste fascinente mundo da arquitetura, do desgin e do paisagismo."