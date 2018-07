Casacor: jovens chegam ganhando

Durante o dia, o ambiente conta com luz natural que atravessa os brises da fachada. Foto: Zeca Wittner/Estadão

Um dos primeiros ambientes que se abrem à visualização dos visitantes da Casacor, o banheiro Recinto do Bosque, projetado pelo estreante Gabriel de Lucca, de 27 anos, surpreende pela sua leveza e simplicidade. Tendo como base tons claros e linhas retas, o projeto conta com um elemento chave: uma fachada de brises pivotantes que, além de controlar a incidência de luz, também colabora para melhorar a circulação de ar e equilibrar a temperatura.

Com um ‘pé’ no minimalismo e apreciador do estilo escandinavo na arquitetura, Gabriel acredita que todo ambiente precisa sugerir conforto, sensação de acolhimento e respiro, e que isso pode ser alcançado com poucos materiais. “Gosto de projetar ambientes onde tudo faz sentido, desde uma curva que se encontra com uma reta, até as texturas e cores que se correlacionam na execução”, afirma ele, que se autointitula um profissional da nova geração, e acredita que o segredo de um bom projeto está em saber ouvir as necessidades do cliente, captar seus gostos e expectativas, para só depois atentar para a identidade e o estilo do arquiteto.

Indo ao encontro da mensagem de sustentabilidade que a Casacor pretendeu transmitir este ano, o arquiteto se propôs um desafio para a sua mostra de estreia. Trabalhar pela primeira vez com um sistema construtivo a seco. No caso, o Steel Frame, em parceria com a Construtora Brefer. “Eu nunca tinha trabalhado com esse método. Mergulhei em livros e adaptei o meu projeto às especificações modulares dos perfis de aço e das placas de fechamento deles. Tudo com o propósito de apresentar essa novidade na mostra, minimizando assim o uso da água e a geração de resíduos.”

Fazer algo que não dominava, encarar o desafio e se empenhar para dar certo. Dessa forma Gabriel resume sua participação na Casacor. E, a julgar pelo apresentado, tudo indica que ele fez a lição de casa direitinho. A ponto de fazer coincidir uma primeira participação e uma conquista inédita na sua nascente carreira.