Casacor confirma que não será afetada por cortes na Abril

Calçada da fachada da última edição da Casacor São Paulo, encerrada no mês passado Foto: Sissy Eiko/CASACOR

A direção da Casacor confirmou que não será afetada pelos cortes na editora Abril, que anunciou o fechamento de títulos como Casa Claudia, Arquitetura & Construção e Minha Casa na última segunda-feira, 6. A mostra de arquitetura, design de interiores e paisagismo segue no catálogo da marca, com eventos já marcados para o segundo semestre.

Confira trecho do comunicado oficial nesta quinta, 9:

"A CASACOR, uma das empresas do Grupo Abril, reconhecida como maior e melhor mostra de arquitetura, design de interiores e paisagismo das Américas, informa que a marca segue no portfólio do Grupo, com seu calendário de eventos no segundo semestre. Ainda este ano, a CASACOR acontece em 13 edições nacionais: Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Ribeirão Preto, Brasília, Ceará, Rio de Janeiro, Paraíba, Espírito Santo, Pernambuco, Bahia, Santa Catarina, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E, em território internacional, no Peru, no Paraguai e em Miami, dando continuidade à expansão da marca."