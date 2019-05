Casacor 2019 de portas abertas

Paredes mágicas, de Leo Romano: ambiente que engloba elementos da arquitetura na elaboração de um interior. Um dos destaques da Casacor 2019 Foto: Zeca Wittner/Especial para o Estado

Onde começa o quarto e acaba o banho? Ou ainda, diante de tal distribuição, qual área foi pensada para o trabalho e qual para o descanso? Retrato vivo de uma casa que navega nas águas da tecnologia – mas não abre mão de sua vocação, em essência, reconfortante – os 75 ambientes que compõem a 33ª Casacor, que abre suas portas terça-feira, 28, no Jockey Club, escapam da divisão tradicional entre salas e quartos; cozinhas e banhos.

São, em sua maioria, espaços híbridos, radicalmente customizados, nos quais, via de regra, o antigo estar se desdobra para atender às mais diversas configurações familiares. Onde se come, como no passado, ao redor do fogo, ou, no mínimo, o mais próximo possível dele ou de seu equivalente tecnológico atual. Nos quais o banheiro, outrora trancado a sete chaves, invade os domínios do quarto sem maiores pudores, ao mesmo tempo que se abre para fora, sugerindo longos momentos de relaxamento. Tudo temperado por referências explícitas à arquitetura e por uma pluralidade de estilos raramente vista.

Não que tamanho e ecletismo surpreendam. Afinal, foi a isso que Casacor se arriscou ao eleger Planeta Casa como tema desta edição. “Somente assim é possível enxergar o outro, se sentir um elo no cuidado com o mundo”, pontua Lívia Pedreira, diretora superintendente da mostra. Portanto, observe com cuidado o conteúdo das próximas páginas. Ele pode revelar muito sobre o seu modo de morar. Hoje, ou no futuro que já bate à nossa porta. Boa visita!