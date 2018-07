Casacor 2018 anuncia 2° edição do Prêmio CASA

A diretora superintendente de Casacor Livia Pedreira, duranet o evento de lançamento da edição 2018 na Japan House Foto: Rafael Renzo

A locação não poderia ser mais emblemática. “Nossa ideia é chegar mais perto do natural. É construir a casa viva”, declarou Livia Pedreira, diretora superintendente da Casacor, no evento de lançamento da edição 2018, que aconteceu semana passada na Japan House São Paulo. O centro cultural nipônico que leva a assinatura de Kengo Kuma e onde a natureza se faz absolutamente presente, em meio a divisórias de papel-arroz e da fachada feita de lâminas de madeira hinoki (um tipo de pinheiro nativo).

Segundo Livia, o que se espera dos criadores que vão compor cerca de 70 ambientes, em uma área de 25 mil m² no Jóquei Clube de São Paulo, a partir de 22 de maio do ano que vem, e que eles atentem para a necessidade de se criar uma casa camaleônica, adaptável às novas formas de interação doméstica e social. Atento a tudo que acontece na maior mostra de decoração do País, o Casa não poderia deixar de estar presente ao evento. “Nos agrada muito anunciar a segunda edição do Prêmio CASA, em parceria com o Estado. Para nós e para o mercado foi de fato importante receber um feedback tão imediato do público e de um júri tão gabaritado”, afirmou a diretora. “E já estou ansiosa para testar o novo formato que estamos implantando.”

A partir de 2018, serão oito as categorias em julgamento: melhores sala, cozinha, banho, e jardim, além de melhores espaços comercial, de uso múltiplo, público e alternativo, que inclui todos os demais ambientes não enquadrados nos itens anteriores. A escolha será feita tanto pelo público, que vai votar pela internet, como pelo júri técnico indicado pela curadoria. No total, portanto, serão concedidos 16 prêmios, ou 17, na eventualidade da concessão do Grande Prêmio do Júri, para um projeto ou profissional que se destacar na mostra no entender dos jurados. Para saber tudo o que vai acontecer, acompanhe os boletins que serão divulgados pelo Casa a partir do próximo mês.