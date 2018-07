Casa em progresso

Ele sai para o trabalho às 8h30 e só volta 12 horas mais tarde. A agenda lotada poderia fazer com que imperasse, na morada do arquiteto Dante Della Manna, a impessoalidade de ambientes pouco habitados. Não é o que ocorre. Faz seis anos que ele se mudou para o apartamento da família que ficara alugado durante três décadas. Com cerca de 120 m², o imóvel, localizado no Jardim Paulistano, precisou de reforma, durante a qual Della Manna adaptou os espaços às suas necessidades e - claro - cuidou de cada detalhe. O espírito crítico salta aos olhos, quando ele opina sobre o lugar: "Não ficou a minha cara; está formal demais". Será verdade ou exemplo de sua personalidade rigorosa, de arquiteto que sempre acredita ser possível melhorar a planta e, por extensão, a vida? Como um escritor que revisasse seus originais até momentos antes da impressão do livro, ele resume: "Para mim, um projeto nunca acaba". OK, mas há clientes no segmento corporativo de São Paulo, no qual se especializou, que atestam a excelência de seu traço. É o caso dos bancos Goldman Sachs, ING e Santander, entre outros. Quanto à opção por esse nicho de mercado, uma ressalva: "Acabei fazendo mais prédios comerciais, mas quero continuar projetando também residências". Quando está em casa, Della Manna gosta de curtir os ambientes integrados (caso da suíte e do closet), que têm em comum a paleta de cores sóbrias: branco, bege e preto. Com um relógio de parede que emite cantos de pássaros a cada hora, a cozinha americana junto à entrada liga-se ao jantar e ao estar. Esse ambiente pode, graças a uma porta de correr, dispor de um quarto contíguo, onde estão o computador e o sofá-cama. "É aqui que a minha filha dorme, quando vem passar uns dias comigo", conta ele (que mora só), segurando bonecas da menina. Quando Beatriz tinha 3 anos (hoje tem 8), acabou por despertar uma "mania" no pai. "Durante uma viagem, ela viu um bicho de madeira feito em Minas, lembra. "Gostou tanto que comprei." Foi o suficiente para a casa ganhar, volta e meia, um novo exemplar. Tem siri, tartaruga, sapo, tatu, tucano... A bicharada exibe-se sobretudo num móvel baixo, desenhado pelo arquiteto, que se estende sob as janelas - e se avista o bairro pontuado por árvores. Ali também ficam um rádio antigo, fotos emolduradas e muitos, muitos livros. Família de engenheiros O mobiliário compõe um décor masculino e sem excessos. "Muitos móveis e telas são presentes de amigos", conta Dante. Para seis lugares, a mesa de cumaru e MDF com laminado de cabreúva (a modelo Donna, de 1,60 m x 0,85 m, custa R$ 1.662, na Fernando Jaeger Design) e as cadeiras de eucalipto (cada unidade do modelo Básica custa R$ 192, na mesma loja), verdade seja dita, não têm muito uso. "Parece que não há mais tempo para receber", ressente-se. Na sala, com tapete de fibra, destacam-se o design orgânico da mesa de Isamu Noguchi (mesa de centro, por R$ 2.400, no Arquivovivo) e as poltronas de Miguel Fortes, da antiga loja Branco & Preto (anos 50; versões à venda na Etel Interiores, preços sob consulta). "Tenho carinho especial por essas peças porque foi o Miguel que me colocou no curso do Mackenzie", lembra ele, que, além da vocação para a arquitetura, traz no DNA da família de engenheiros a habilidade para lidar com canteiros de obras. Formado em 1978, o paulistano Della Manna sente-se livre de qualquer dogma - arquiteto de estilo próximo do "artesanal". Tal marca se intensificou a partir do final dos anos 90, quando, em um escritório menor, passou a se dedicar a poucos projetos por vez. "Chega um ponto em que ou você revê a carreira e escolhe esse caminho ou perde a mão", analisa. Afinal, qualidade de soluções e de desenho tomam tempo.