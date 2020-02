Casa de 70 m² tem decoração com ares gregos

Canto com rede e plantas é o predileto das arquitetas Foto: Ana Helena Lima

Na Aclimação, o projeto de 70 m² do escritório Macaxá (macaxaarquitetura.com.br) tinha a proposta de ser um refúgio para a moradora. “O fato de a cliente trabalhar muito e sentir a falta de um espaço acolhedor nos permitiu trazer uma nova atmosfera para a casa. Ela até brinca que se sente de férias na Grécia toda vez que entra no local”, conta a arquiteta Bruna Giannini, do escritório.

A atmosfera de uma casa de praia em plena cidade de São Paulo foi criada por meio de texturas de diferentes elementos, como o ladrilho hidráulico e a chamativa parede de tijolos branca. Tudo contrastando com os pontos de cores da casa, especialmente o azul, presente nas portas e janelas.

“Os espaços já tinham bastante iluminação por causa das grandes janelas. Mas nossa ideia foi potencializá-la, pintando as paredes de branco, usando tons quentes na marcenaria e tons mais frescos nos detalhes”, explica a arquiteta Júlia Cabrera, que também assina o projeto.

Confira as fotos do projeto:

Já o aconchego foi causado especialmente pela funcionalidade dos móveis: uma rede para descanso; um extenso banco que rouba a atenção do ambiente (e ainda serve como espaço para guardar objetos com cinco gavetões); e um sofá confortável para receber os amigos.

O piso foi substituído por um porcelanato cinza de maior dimensão, o que garantiu uma sensação de amplitude e integração entre os ambientes. Para dar destaque à parede da sala de jantar e seguir a ideia de usar materiais naturais e várias texturas na decoração, foi feita uma paginação a partir do uso de duas peças do ladrilho hidráulico (um liso e um decorado). Os detalhes em tons terrosos reaparecem no lavabo e nos móveis de madeira, criando unidade na residência.

De forma geral, é um projeto repleto de pequenos detalhes – são eles que dão leveza para a casa. As portas com frisos e os puxadores, que trazem uma textura para o móvel, foram intencionalmente escolhidos com um design fora do comum.

Para o projeto de iluminação, o forro de gesso já existente garantiu a utilização de spots de luz, mas pendentes e luminárias discretas complementam a luminosidade da casa.