Temperos tailandeses Os ingredientes de comidas tailandesas são muito parecidos com os da Índia. Queria saber do chef David Zisman se ele usa galanga fresca (rizoma) ou seca em pó e se ele compra esse produto na Towa. E quanto às folhas de limão kafir? David Zisman usa pasta de tamarindo ou é segredo do restaurante? Meta van Hien, por e-mail R: "A galanga que usamos é em conserva, comprada na Towa. Já as folhas de limão kafir são secas. Dificilmente são encontradas na loja; portanto é preciso encomendá-las com antecedência. Em relação à última dúvida, não usamos pasta de tamarindo, e sim polpa. Esses dois últimos ingredientes também são comprados na Towa", afirma David Zisman, dono dos restaurantes Nam Thai, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Restauração de cinzeiro Tenho um lindo cinzeiro de aço inox com tampa basculante, mas a alça que a segurava acabou se rompendo, prejudicando o visual da peça. Vocês poderiam me indicar alguém em São Paulo que possa executar esse trabalho delicado? Vivian Alves Bulla, por e-mail R: O restaurador Carlos Rielli, da Restauro (tel.: 11 3676-0249), responde: "A recuperação desse tipo de peça requer um minucioso trabalho de solda e, portanto, caro. Além disso, será necessário fazer nova cromação, já que a solda agride grande parte da estrutura da tampa e do corpo do cinzeiro. O resultado é excelente, mas o trabalho não sairá por menos de R$ 500". Contra a umidade Constantemente, a parede da lavanderia da garagem de casa apresenta umidade, pois foi construída aproveitando um desnível do terreno. Vários pedreiros já tentaram resolver o problema sem sucesso. Gostaria, por favor, de receber contatos de firmas que trabalham especificamente resolvendo esse tipo de problema em estruturas de tijolo. Maria Regina Scholz, por e-mail R: A arquiteta Selma Tammaro (tel.: 11 9981-6911) indica as empresas Casa Seca (tel.: 11 5581-7933) e Impermeabilizadora Ipiranga (tel.: 11 6969-6600).