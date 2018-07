Piso antigo de pastilhas Gostaria de saber se é possível recuperar piso antigo de pastilha (igual ao da Sala São Paulo, só que em branco e azul). O da minha casa está encardido e com o rejunte escuro, dando a impressão de sujo, por mais que eu tente limpá-lo. Aprecio muito esse tipo de piso e não gostaria de trocá-lo. Marisa Jenkins, por e-mail R: O arquiteto Reinaldo Lopes, gerente de obras da Fundação OSESP, orquestra instalada na Sala São Paulo, responde: "A pastilha citada é vitrificada e, com o tempo, o esmalte vai desgastando nas bordas, dando a impressão de que o rejunte está sujo. Se o piso tiver valor histórico e afetivo, a leitora deve avaliar se compensa restaurá-lo. Nesse caso, aconselho-a a procurar empresas especializadas, como a Companhia de Restauro (tel.: 11 3326-2700) e a Método Engenharia (tel.: 11 5501-0000). Dependendo do estado do piso, retira-se peça por peça e reaplica-se o verniz em todas elas, ou às vezes executa-se o trabalho somente nas avariadas". Solução para tacos riscados Minha casa tem piso de tacos e sinteco com um ano de uso, mas ele está todo riscado por causa do meu cachorro, que arranha a madeira como se estivesse cavando um buraco. Já passei vários tipos de cera, mas não adiantou. O que posso fazer? Márcia Gama, por e-mail R: Marcos de Oliveira Lemos, da Pisolimp (tel.: 11 5588-4233), explica que o ideal é a leitora chamar um profissional especializado para avaliar os tacos. "Se há riscos profundos, a única maneira de retirar os arranhões é raspar os tacos e reaplicar sinteco ou bona no acabamento", diz ele. O bona é à base de água e poliuretano e não tem cheiro. O sinteco leva formol e uréia, exalando cheiro forte. Por isso, a aplicação deve ser feita sem a presença de pessoas e animais. Destacar peças de Murano Tenho uma coleção de 15 peças vindas de Murano, entre vasos, esferas e cinzeiros. Devo juntá-las num só lugar ou distribuí-las entre o mobiliário, em vários ambientes? Renata Letícia de Almeida, por e-mail R: O arquiteto Jorge Elias (tel.: 11 3082-1103) explica que o mais indicado é reunir as peças num só lugar - uma mesa, estante ou console, por exemplo. "A leitora ainda pode aproveitar e colocar lírios no vaso, que é a flor mais indicada para muranos, pois é simples, limpa e não briga com o estilo dos objetos", diz ele. Revestimento de sofá de ferro Qual tecido devo utilizar para revestir o estofamento de dois sofás (dois e três lugares) de ferro pintado em ouro envelhecido? Prefiro cores claras, mas tenho dúvidas quanto ao tipo de tecido. Ao lado desse ambiente fica a sala de jantar, com móveis de pátina branca. As paredes das salas são brancas e as portas, escuras. Vera Lúcia Corrêa, por e-mail R: O arquiteto Marco do Carmo (tel.: 11 3231-0132) responde: "Como a estrutura dos sofás é de ferro, eu dispensaria cheniles e tecidos mais pesados e usaria tecidos leves de algodão ou que tenham trama de linho, nas cores cáqui, fendi claro ou cru. Deixe cores fortes, estampas ou listras para as almofadas".