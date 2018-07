R: O paisagista Benedito Abbud (tel.: 11 3845-6977) responde: "Como os troncos ainda estão úmidos, o primeiro passo seria secar a madeira ao sol, que é mais prático e não demanda gastos. Em seguida, o ideal é aplicar algum produto com ação fungicida/cupinicida. Por fim, recomendo usar verniz fosco nos troncos para que protegê-los contra a ação do sol e da chuva, deixando-os conservados por mais tempo no jardim."