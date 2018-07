R: A arquiteta Débora Aguiar responde: "Procuro colocar o espelho nas paredes que vão refletir melhor a luz e os elementos mais favoráveis da decoração. Espelhos em paredes uma na frente da outra devem ser evitados, por causar visão de fundo infinito, bastante confusa. Uso peças grandes para criar a sensação de amplitude, mas, se for difícil, faço a paginação do espelho evitando o corte na altura do observador".