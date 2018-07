Idéias para unir sala e cozinha Quero integrar a cozinha com a sala, mas não gostaria que fosse totalmente aberta. Um passa-prato seria boa alternativa para não demolir a parede? Marina Irber, por e-mail R: Para o arquiteto Pitanga do Amparo (tel.: 11 3286-0265 e 9822-0638), "a primeira coisa que pergunto aos meus clientes é a razão que os impede de integrar os dois ambientes. Se é o cheiro de frituras e cozimentos - que não se justifica, já que atualmente existem boas coifas para solucionar o problema - ou se é o aspecto da cozinha em si", diz. Nesse caso, haveria um ótimo pretexto para iniciar a reformar. "Outra vantagem é que a quebra da parede representa uma economia de acabamentos em duas faces da alvenaria, além do ganho da ampliação visual da sala. Caso o living seja grande o suficiente para dispensar esse tipo de ampliação, pode-se demolir a parede e substituí-la por um fechamento de vidro transparente ou parcialmente jateado. Embora corriqueira, entendo que a solução do passa-prato causa certa estranheza... É uma alternativa, mas os exemplos já mencionados permitem outra gama de vantagem ao assumir, sem receio, a integração dos ambientes." X X X Tirar ou não o verniz Herdei uma cadeira de balanço Thonet que está em bom estado e ainda com o verniz original. É uma peça confortável, mas soube que madeira envernizada é realmente brega. Devo conservar o verniz, repaginar a peça para dar um ar moderno ou esquecer a história e me desfazer dela? João Pedro das Neves, por e-mail R: Na opinião do arquiteto Antonio Ferreira Júnior (AMC Projetos de Decoração: R. Rui Barbosa, 269, tel.: 11 3289-5066), verniz de alto brilho está em desuso, mas uma peça de lustração normal, com aspecto acetinado e que mostra o veio da madeira, nada tem de brega. "Ao contrário: em se tratando de uma cadeira Thonet, um clássico, está sempre na moda", garante o arquiteto. Portanto, está descartada a hipótese de se desfazer da cadeira. A solução é refazer a lustração. "Sugiro retirar o verniz antigo e aplicar seladora Sayerlak, com ?boneca? (tipo de estopa com formato arredondado) no sentido do veio da madeira", orienta Júnior. O lustrador Washington (tel.: 11 9598-4881) cobra cerca de R$ 200 pelo serviço. X X X Restauração de porcelana Tenho um vaso de porcelana que quebrou e agora falta um pedaço.... Não sei se é peça de valor comercial, mas certamente tem significado sentimental, pois está há anos com a nossa família. Podem me indicar quem recupera porcelana onde moro (Belo Horizonte)? Taty Amaral, por e-mail R: A Oficina de Restauração Argeu (R. Marília de Dirceu, 145, Lourdes, tel.: 31 3292-7500) restaura peças de porcelana, com ou sem desenho e de qualquer época. Em relação ao vaso, o pedaço em falta será completado com porcelana e refeita a imagem, se existir. A oficina faz orçamento sem custo. X X X Claridade no escritório Meu escritório é bem ventilado, mas não recebe sol. Para clarear o ambiente, estou cogitando pintar as paredes de branco e abrir uma clarabóia. A esse respeito, seria melhor clarabóia convencional ou luz zenital? Francisco Granado, por e-mail R: Pintar as paredes de branco é ótima opção, segundo a arquiteta Juliana Munhoz Jordão (tel.: 11 4426-7864), e, junto com a clarabóia, um recurso adequado para clarear o escritório. Com relação ao tipo da clarabóia, a luz zenital passa através dessa abertura, então escolha um modelo que deixe a luz entrar sem obstrução, como as de vidro ou policarbonato. Mas, se não puder usar a clarabóia, opte pela pintura branca e luminárias com lâmpadas fluorescentes. X X X