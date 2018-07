R: Segundo o serralheiro Janos Biezok (tel.: 11 3862-6202), esse tipo de serviço é usado comumente na Europa para preservar as maçanetas que fazem parte do estilo arquitetônico de uma construção. O profissional observa que, se a peça for de boa qualidade e o desenho em concordância com a arquitetura do apartamento, vale a pena manter a maçaneta antiga e dar um banho de cromo para que ela fique bonita novamente. Ele sugere a Cromação e Niquelação Delta, que faz esse tipo de trabalho (tel.: 11 3621-3122; o cliente precisa entregar a peça desmontada à empresa). A Delta tem serviço de retirada e entrega na casa do cliente e o preço médio da cromação é de R$ 50 por peça.