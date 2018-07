A maça do arroz de pato

No dia 1º de março, o Casa& publicou uma receita de arroz de pato. Fiquei na dúvida quanto aos ingredientes. Que maçã usar - ácida (verde) ou comum? E quanto de manteiga? Ela é necessária para refogar o arroz?

José Abdala, por e-mail

R: Na receita criada pela empresária e gourmet Carla Pilão, são usadas 4 colheres rasas de sopa de manteiga para dourar o arroz. No que diz respeito à maçã cozida com o pato, Carla indica aquela vermelha, do tipo fuji.

Porta certa para o banheiro

Estou fazendo uma reforma no banheiro da minha suíte. Ele não é tão pequeno (mede 1,35 m x 2,50 m), mas, como gosto de espaço, quero aproveitar ao máximo a área. Um problema: escolher o modelo de porta mais apropriado (comum, dobrável em duas folhas ou camarão). Não quero que bata na pia nem no box quando abrir.

Sonia Pires, por e-mail

R: As orientações são da arquiteta Daniella Della Manna (tel.: 11 3081-4474): "Portas articuláveis, como camarão ou duas folhas, não são recomendáveis. Para o seu caso, se a suíte estiver voltada para a parede de 2,50 m, a melhor solução é a porta de correr - lembrando que existem vários recursos bacanas para essas portas, como espelhos, roldanas e vidros. A porta poderá correr na face da parede voltada para o dormitório. No caso de a suíte estar voltada para a parede de 1,35 m, o modelo recomendado é a comum, abrindo para a parede".

Mesa como criado-mudo

Já vi, em revistas de decoração, mesas pequenas no lugar de criados-mudos - nem sempre elas são iguais. Acho bonito, mas receio escolher errado. Que critério devo usar? Minha cama é do tipo box, sem cabeceira, e o guarda-roupa, de madeira marfim.

Fabiana Paiva, por e-mail

R: "Usar mesas em dormitório no lugar dos criados-mudos é uma saída para quem não gosta de pares na decoração. Se optar por isso, lembre-se de que não vai ter gavetas", diz o designer de interiores Roberto Negrete (tel.: 11 3082-5156). "Para combinar, use uma madeira mais escura que o marfim do armário. E, se há dúvidas na hora da escolha, misture um criado-mudo convencional de um lado e uma mesa redonda do outro. Use abajures diferentes e pinte a parede onde a cama está encostada de uma cor que abrace o conjunto."

Limpeza de tecido em parede

Gostaria de saber como limpar tecido que recobre parede.

Jéssica Porto, por e-mail

R: Quem responde é a arquiteta Adriana Tupinambá (tel.: 11 3071-4010): "Se o tecido for de camurça, só com escova macia dá certo. Se precisar desencardir, passe um pano umedecido em água e sabão neutro". Em camurça, lembra Adriana, nunca utilize produtos químicos. "Se for couro, há um produto específico. Com tecido de algodão, recomendo lavar a seco, usando empresa especializada, como a Dream Wash (tel.: 11 3862-1641). O ideal é aplicar uma camada de teflon, que protege o tecido."