Curso de cerâmica japonesa

Estou interessada em fazer cursos de cerâmica, especialmente a de estilo japonês. Podem me indicar alguns endereços em São Paulo?

Amanda Cristina Tavares, por e-mail

R: A ceramista Kimi Nii (R. Afonso Vaz, 583, tel.: 11 3726-4839) indica contatar Sara Carone (R. Morás, 619, tel.: 11 3814-7544), que dá aulas de cerâmica há mais de dez anos. Ela tem o hábito de criar turmas mistas - alunos em nível avançado com iniciantes - para promover a troca de informações. A mensalidade é de R$ 220 para quatro aulas de três horas cada uma, fora material e tempo de queima no forno. Pelo mesmo valor e com aulas semanais de três horas, a artista Hisae Sugishita (tel.: 11 5563-1718), professora há quase 40 anos, também prepara cursos de cerâmica - esculturas ou utilitários.

Para expor medalhas

Tenho uma coleção de medalhas (quase 60) esportivas que ganhei em vários campeonatos dos quais participei e gostaria de expô-las de alguma forma na minha casa. Pensei em colocar ímãs atrás das medalhas e instalá-las naqueles quadros magnéticos de fotos. Vocês teriam uma ideia melhor? Só não gostaria de gastar muito... Aproveitando: onde posso comprar esses ímãs?

Rosana Camargo, por e-mail

R: O arquiteto Cláudio Garcia (tel.: 11 9195-2516) responde: "Se você coleciona e tem apreço pelas medalhas, lembre-se de que elas têm frente e verso. Qualquer tipo de ação usando produtos químicos para colar um ímã em uma das faces poderá causar danos ao material. Transformar os tampos de mesas de apoio, laterais ou centrais em ?expositores? não seria uma boa solução para acomodar suas relíquias? Um bom marceneiro poderia adaptar as mesas sem dificuldade. Ele faria um recorte no tampo, trocando a madeira por vidro para melhor destacar o material. Indico a Marcenaria Still (tels.: 3921-4136 e 3992-3898; www.stillmarcenaria.com.br). Mas, se fizer questão do visual tipo ?porta de geladeira?, na Rua 25 de Março e arredores existem lojas especializadas em artigos magnéticos".

Como usar aromatizante

Gosto de usar aromatizantes para casa, mas penso que deve haver uma regra para não deixar o ambiente perfumado em excesso... Onde aplicar? Próximo às portas e longe das janelas? Posso usá-lo nos quartos também? E quais fragrâncias seriam recomendadas para esses espaços?

Albertina Santos, por e-mail

R: Fernando Amaral, diretor da World Natural Fragrancies (tel.: 11 3857-7790), responde: "Não existe uma regra para aromatizar, pois o ar circula diferentemente em cada ambiente. Deixe o aromatizador o mais próximo do solo possível e o mais distante das janelas para que o ar suba pelo ambiente. Comece aplicando cinco gotas de essência. Assim que o difusor aquecer, aguarde 20 minutos e saia. Volte após três minutos para sentir o aroma integralmente. Se estiver fraco, vá acrescentando mais gotas até achar o ponto. Parece complicado, mas quando a pessoa pega o jeito fica fácil. Para a sala, sugiro usar lavanda, rosa, pitanga, verbena e baunilha. Nos quartos, os mais recomendáveis são lavanda, eucalipto e ylang-ylang".